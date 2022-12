El Patronus Smartwatch de Samsung mejora el Galaxy Watch4 para usuarios mayores

Gracias al módem LTE integrado y eSIM, las llamadas de emergencia se pueden realizar no solo en su hogar, sino en toda Alemania, al menos mientras la red móvil esté disponible. De forma predeterminada, el reloj Patronus solo muestra la hora, la fecha y la carga restante de la batería: la funcionalidad se reduce deliberadamente al mínimo para no disuadir a las personas mayores de usar el reloj inteligente. Con la aplicación Patronus Care, disponible en Google Play Store y Apple App Store, se puede contactar a los seres queridos directamente en su reloj Patronus, mientras que la aplicación también muestra si el reloj se está usando y con qué frecuencia.

Hannes Brecher – Redactor técnico sénior – Se han publicado 10.564 artículos en Notebookcheck desde 2018

He estado escribiendo para varias publicaciones en el sector de la tecnología desde 2009, antes de unirme al departamento de noticias de Notebookcheck en 2018. Desde entonces, he combinado mis muchos años de experiencia en el campo de las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes con mi pasión por la tecnología para informar a nuestros lectores. sobre los nuevos desarrollos en el mercado. Mi experiencia en diseño como directora de arte para una agencia de publicidad me da una visión profunda de los detalles de esta industria.