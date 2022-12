La repentina huelga alemana despierta entusiasmo

Buenas noticias para todos los que tienen una suscripción a Game Pass, pero no solo para ellos: Chained Echoes se lanzó hoy y se ha convertido en un verdadero éxito. En OpenCritic, la calificación promedio es actualmente de 91. Esto significa que God of War Ragnarök y Elden Ring son los únicos lanzamientos de 2022 que tienen una calificación más alta hasta el momento. Puedes jugar este juego de rol de Alemania no solo en Xbox y PC, sino también en Switch, PS4 o PS5.

Chained Echoes – El tráiler revela la fecha de lanzamiento del juego de rol de píxeles alemán

Un cariñoso tributo a SNES: Como puedes ver fácilmente, Chained Echoes es un juego basado en gran medida en los JRPG de la era de Super Nintendo. Pero detrás del estilo clásico, parece haber una verdadera joya de juego con enfoques modernos.

Todo fue desarrollado inicialmente por una sola persona, y ya estamos con él. Hablando en Gamescom 2020 tener. Puedes leer la entrevista sobre Echoes of Chains aquí.

Los comentarios anteriores son entusiastas: en la página del agregador de reseñas OpenCritic Chained Echoes ha logrado obtener una calificación promedio actual de 91 en las reseñas. El 100% de los críticos recomiendan este título. Pocos juegos pueden hacer eso.

Para comparacion: El juego de rompecabezas Freshly Frosted también obtuvo 91 puntos, al igual que la popular aventura de apuntar y hacer clic de Norco para su historia. En 2022, solo quedan God of War Ragnarok (93) y Elden Ring (95).

Este es Mamdouh: Chained Echoes ofrece todo lo bueno de los juegos de rol clásicos de la era SNES, pero sin los defectos de esa generación. Cualquiera que sepa solo de forma remota qué hacer con los JRPG de 16 bits debería hacerlo bien aquí.

Henry Yu escribe en juegos de nexo:

“Chained Echoes es una sincera carta de amor a los clásicos de SNES JRPG de los 90, que presenta un impresionante elenco de personajes, un magnífico arte de píxeles, una gran banda sonora, una atención impecable a los detalles y una narrativa intrincada”.

Pocas reseñas hasta ahora: Por supuesto, las valoraciones numéricas y las valoraciones medias sólo tienen una importancia limitada. Sin embargo, en este caso, también está el hecho de que hasta ahora se han publicado muy pocas reseñas de Restricted Echoes.

Si bien los éxitos de taquilla a menudo tienen cifras dobles o incluso triples en lo que respecta a la cantidad de reseñas, hasta ahora solo ha habido cinco reseñas para este juego. Pero al menos estas cinco reseñas realmente coinciden en que Chains Echo se ha convertido en un título verdaderamente excepcional.

Puedes jugar Chained Echoes sin costo adicional con Xbox Game Pass. Además de Xbox One y Xbox Series X/S, Chained Echoes ahora está disponible para PS4, PS5, Nintendo Switch y PC.

¿Estás emocionado o ya has probado los ecos encadenados? ¿Te sorprenden las buenas críticas?