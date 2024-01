El Planeta 9 pudo haber abandonado el sistema solar hace miles de millones de años

Página principal sepamos

La investigación sospecha de la presencia de un planeta no descubierto en el sistema solar que influye en las órbitas de Sedna. Sin embargo, la búsqueda ahora podría terminar en vano.

Columbia Británica: ¿Astrónomos buscan un planeta que no se puede encontrar? El asteroide Sedna, situado detrás del cinturón de Kuiper, ha desconcertado a los astrónomos desde su descubrimiento. Los objetos más distantes de nuestro sistema solar se ven afectados por Neptuno. El asteroide, que probablemente sea un planeta enano, no se acerca al planeta. Por lo tanto, se suponía que una colisión con un objeto desconocido más grande debía haber puesto al “Planeta 9” Sedna en su órbita. Los investigadores han estado buscando esto, sin éxito.

Dudas sobre la desconocida teoría del “Planeta 9”

Yukun Huang, de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, duda que se pueda encontrar el supuesto “Planeta Nueve”. alto Resultados de su investigación. Este planeta no existe en nuestro sistema solar, o al menos ya no existe. Si bien está claro que los objetos grandes determinaron las órbitas de Sedna y de dos “sednoides” recién descubiertos, podrían haber abandonado el sistema solar hace 4.500 millones de años.

El investigador pone a prueba su teoría. Si no existe un “Planeta 9” por descubrir, las órbitas de los Sednoides deberían ser estables durante miles de millones de años. Están lo suficientemente cerca del Sol como para no verse afectados por las mareas galácticas y al mismo tiempo lo suficientemente lejos de los planetas más grandes como para no afectar sus órbitas.

La simulación por ordenador tiene como objetivo proporcionar claridad sobre el origen

Utilizando simulaciones por computadora, Huang recreó el universo tal como era hace miles de millones de años. Poco después del nacimiento del sistema solar, los tres sednoides muestran grandes similitudes. Su perihelio, el punto de su órbita más cercano al sol, estaba todos en la misma longitud. Sus líneas de ábside, la línea que conecta el perihelio, el sol y el apogeo, también eran casi idénticas.

¿No es el “Planeta 9”, sino un único evento responsable de la órbita de Sedna?

Todas estas similitudes indican que un evento colocó a los cuerpos celestes en sus órbitas hace 4 mil millones de años. También señala que desde entonces no ha habido ninguna perturbación en su órbita. Según la investigación de Huang, es poco probable encontrar un planeta no descubierto en nuestro sistema solar responsable de la órbita de un cianoide.

Huang sugiere que era un planeta primitivo y que ya no orbitaba el centro de la galaxia en lugar del Sol. Pero también existe la posibilidad de que una estrella del cúmulo natal del Sol influya en la órbita. A medida que se descubran más Sednoides, también se rastrearán sus órbitas en el tiempo para probar la hipótesis del evento único. Recientemente también se ha intentado explicar los movimientos en el cinturón de Kuiper utilizando la teoría de la gravedad.