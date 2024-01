Enfermedades del estómago: 7 síntomas que podrían ser señales de alerta

Dolor de estómago, acidez de estómago, etc.

Las enfermedades del estómago se manifiestan por varios síntomas. Por lo tanto, presta atención a tu digestión y tómate en serio la salud de tu estómago.

Nuestro estómago juega un papel central en nuestro sistema digestivo y tiene un gran impacto en nuestra salud. Cuando se desarrollan problemas estomacales, pueden afectar significativamente la vida diaria. En este artículo, analizaremos más de cerca siete síntomas comunes que pueden indicar que algo anda mal con su estómago.

Síntomas de enfermedades del estómago: 1. Dolores y calambres abdominales.

Cualquiera que tenga problemas de estómago a menudo experimentará dolor abdominal. © Biblioteca de Imágenes Científicas / IMAGO

El dolor abdominal suele ser el signo más evidente de problemas estomacales. Este dolor puede variar de leve a intenso y suele ir acompañado de calambres. El dolor abdominal crónico no debe ignorarse, ya que puede indicar diversas enfermedades del estómago, como gastritis, úlceras pépticas o incluso enfermedad inflamatoria intestinal.

Síntomas de enfermedad del estómago: 2. Acidez de estómago y eructos ácidos.

Cuando el ácido del estómago ingresa al esófago, puede causar acidez de estómago y reflujo ácido. Estos síntomas pueden indicar enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), en la que el esfínter entre el estómago y el esófago no funciona correctamente. Si no se trata, la ERGE puede provocar complicaciones graves.

Síntomas de enfermedades del estómago: 3. Pérdida de apetito o hambre excesiva.

Los cambios en el apetito, ya sea pérdida repentina o hambre excesiva, pueden indicar problemas estomacales. Estos síntomas pueden ser signos de gastritis u otras enfermedades que afectan la ingesta normal de alimentos.

Síntomas de enfermedades del estómago: 4. Náuseas y vómitos.

Las náuseas y los vómitos son signos comunes de problemas estomacales, especialmente si ocurren con regularidad. Esto puede indicar una variedad de causas, incluidas gastritis, infección o úlcera.

Síntomas de enfermedades del estómago: 5. Cambios en las deposiciones.

Los cambios en la consistencia, el color o la frecuencia de las deposiciones pueden indicar problemas digestivos. Esto puede indicar intolerancia, inflamación o infección en el tracto digestivo.

Síntomas de trastornos estomacales: 6. Hinchazón e hinchazón.

Los gases y la sensación de hinchazón pueden indicar problemas digestivos, especialmente si van acompañados de otros síntomas. Esto puede deberse a un trastorno en la flora intestinal, síndrome del intestino irritable o intolerancia alimentaria.

Detecte temprano el cáncer de estómago: preste atención a signos como náuseas, hinchazón y pérdida de peso Cualquiera que note que de repente ya no le gustan sus comidas favoritas, como el escalope o el café diario, debería tener en cuenta cuánto dura esta sensación y este estado. Según el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, los pacientes con cáncer de estómago informaron que meses antes del diagnóstico desarrollaron repentinamente una aversión a ciertos alimentos como la carne y las bebidas. © Lian Fei/Imago Una sensación frecuente y persistente de presión en la parte superior del abdomen puede indicar una enfermedad grave como el cáncer de estómago; el dolor de estómago es un síntoma temprano típico. © Yai Imágenes/Imago Debido a la sensación de presión en la parte superior del abdomen, no es raro que las personas afectadas tengan que eructar con frecuencia de forma desagradable, y no sólo inmediatamente después de comer y beber. © Thomas Trotschl/Photothek/Imago Alrededor del 40 al 70 por ciento de las personas que desarrollan cáncer de estómago experimentan náuseas frecuentes, especialmente después de comer. Si estos primeros síntomas aparecen regularmente y durante un período de semanas, debe consultar a un médico. © Andrey Popov/Imago El hombre no tiene apetito. Debido a las náuseas, las personas con un tumor estomacal en desarrollo a menudo experimentan una pérdida persistente de apetito, por lo que comen cantidades de comida mucho más pequeñas. © Mono Negocio 2/Imago Un hombre bebe de un vaso. Cualquiera que note que ya no puede tragar bien y que esto le dificulta comer y beber debe acudir a un médico para un control. La dificultad para tragar puede indicar un tumor, pero la causa siempre puede ser diferente. © Sikat/Imago El hombre tiene el estómago lleno. Éstas son quejas que probablemente todo el mundo tiene y con las que está familiarizado: Sensación de saciedad después de comer. Si esto sucede regularmente o dura mucho tiempo y hay dolor y sensación de presión en la parte superior del abdomen, también puede deberse a una enfermedad como gastritis o incluso cáncer de estómago. © Thunderstock/Imago Un hombre que sufre de acidez de estómago. La acidez de estómago persistente puede ser un signo y desencadenante de cáncer de estómago. Por un lado, la acidez de estómago puede ser un síntoma de un tumor de estómago si el tumor ya es lo suficientemente grande como para presionar el estómago. Como causa del cáncer de estómago, la acidez de estómago provoca un cambio en las células de la membrana mucosa, que pueden convertirse en células cancerosas debido a la irritación constante. © Ígor Stefanovic/Imago Una mujer sufre de flatulencias. Si las náuseas y el dolor de estómago van acompañados de una hinchazón regular, a veces dolorosa, esto puede ser un signo de una enfermedad como el cáncer de estómago. © Psodaz/Imago Un hombre controla su mal aliento. Los afectados notan el mal aliento ellos mismos o sus familiares les preguntan al respecto. Si nota una diferencia a peor, aunque su higiene bucal sea siempre buena, debe ponerse en contacto con su médico de cabecera y, si es necesario, con su gastroenterólogo. Puede resultar útil realizar una gastroscopia para comprobar si hay crecimiento de tumores en el estómago. © Naoki Nishimura/Aflo/Imago Una mujer sufre de náuseas intensas. Alrededor del 30 por ciento de las personas con un tumor de estómago también experimentan vómitos. Estos síntomas pueden aumentar a medida que avanza el cáncer. © Andrey Popov/Imago El hombre está en la balanza Debido a síntomas como náuseas, pérdida de apetito y vómitos, no es raro que se produzca una pérdida de peso grave. Pero la pérdida de peso no deseada también es un signo de cáncer de estómago. © Zoonar.com/Dasha Petrenko/Imago hombre con cansancio Al igual que con el cáncer de colon, las personas con cáncer de estómago se sienten cada vez más agotadas, cansadas e incapaces de funcionar durante mucho tiempo, debido al crecimiento del tumor y otros síntomas. © Mono Negocio 2/Imago Baño con papel higiénico Si sus heces se vuelven inusualmente oscuras, puede ser un signo de sangrado en el estómago. Para mayor aclaración es necesario consultar a un médico que pueda examinar las llamadas “heces alquitranadas” para hacer un diagnóstico. © Lutz Walroth/Imago

Síntomas de enfermedad estomacal: 7. Pérdida de peso sin motivo aparente

La pérdida de peso involuntaria debe tomarse en serio, especialmente si ocurre rápidamente. Esto podría indicar diversas enfermedades del estómago, incluido el cáncer. En tales casos es necesaria una investigación exhaustiva.

Es importante señalar que estos síntomas no siempre indican trastornos estomacales, sino que también pueden tener otras causas. Sin embargo, si nota uno o más de estos síntomas, se recomienda consultar a un médico. El diagnóstico y tratamiento oportunos pueden ayudar a prevenir complicaciones más graves y mejorar la calidad de vida.

