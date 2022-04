El precio del oro: Experto financiero: El oro pertenece a cada billetera: por qué la guerra de Ucrania es una prueba impresionante de ello | Boletin informativo

Materias primas en este artículo. Forex en este artículo

• Periodista financiero de MarketWatch llama a invertir en oro

• Los dólares y los euros ya no son deseables para realizar pagos de bienes a Rusia

• El oro como cobertura en caso de una posición tambaleante de la moneda de reserva para el dólar

anuncio Opere petróleo, oro y todas las materias primas con apalancamiento (hasta 30). Opere con materias primas con alto apalancamiento y pequeños diferenciales. ¡Puede comenzar a operar con tan solo 100,00 € para beneficiarse de los efectos de un capital de 3000 €! Una nota sobre Plus500: el 77 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si puede correr un alto riesgo de perder su dinero. Plus500UK Ltd está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FRN 509909). Plus500CY Ltd está autorizado y regulado por CySEC (#250/14).

El oro siempre ha sido considerado como el llamado “refugio seguro” en tiempos de crisis y, según varios expertos en inversiones, no debería faltar en ninguna cartera de diversificación. Como describió el columnista de MarketWatch Brett Arends en uno de sus artículos recientes, la guerra de Ucrania en particular demostrará una vez más por qué una cartera debe tener un componente de oro además de acciones y bonos del gobierno.

Una disputa por el pago de gas y petróleo



El trasfondo de esto son las sanciones impuestas por los países occidentales en respuesta a la invasión rusa de Ucrania que, entre otras cosas, tienen un tremendo impacto en el comercio entre el estado ruso y Europa. El enfoque principal aquí está en los pagos por bienes como el gas o el petróleo. Muchos países europeos, incluida Alemania, dependen de los suministros rusos, pero Rusia ya no quiere aceptar pagos en dólares o euros debido a las sanciones. En cambio, según un decreto del presidente ruso Putin, los pagos de gas ahora deben hacerse en la moneda nacional, el rublo, porque, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, esta es la “opción favorita y más confiable”.



El motivo de ello, por un lado, es el fuerte estancamiento del rublo ruso desde el inicio de la guerra de Ucrania, el riesgo de confiscación o congelación de las transferencias en euros o dólares como parte de las sanciones y que la gasista rusa Gazprom finalmente no tiene acceso a los fondos.



El dólar ya no le importa al gobierno ruso: se prefiere el oro



Sin embargo, según Trending Topics, el presidente de la Comisión de Energía de Rusia, Pavel Zavalny, sugirió recientemente que los “países amigos” también podrían pagar el petróleo y el gas rusos en criptomonedas como Bitcoin. Y lo más interesante, según Brett Arends, Zavalny también expresó su apoyo a los pagos que se realizarán “en moneda fuerte”, y el presidente especificó que se trata de oro para Rusia, y no del dólar estadounidense. Así reflexiona Arends Zavalny: “El dólar ya no es un medio de pago para nosotros, ha perdido nuestro interés”. De hecho, los dólares ya no son más que “envoltorios de dulces”.



el oro como seto



Como explica el periodista financiero, tal movimiento podría ser una declaración de guerra a la moneda de reserva global, el dólar estadounidense, especialmente si otros países como China o India deciden dar un paso similar. Al mismo tiempo, es importante que los inversores incluyan oro en sus carteras de inversión. No porque el brillo del metal precioso pueda subir de valor a largo plazo. Pero porque es una garantía en tiempos de crisis geopolítica o financiera, si “los países no occidentales deciden desafiar la hegemonía financiera estadounidense y el ‘King Dollar’”, dice Arends.



Finalmente, el oro tiene algunas ventajas sobre otras monedas. El metal precioso es completamente privado y también independiente de sistemas bancarios como SWIFT. Además, es una moneda muy utilizada y no está en manos de un solo país. Como escribió Trading Economics, Rusia habría tenido 2.298,53 toneladas de oro en el tercer trimestre de 2021.



Los países occidentales quieren restringir el acceso de Rusia al comercio de oro



Sin embargo, los países occidentales ahora también han tomado medidas para Dificultando el comercio de oro para Rusia. Según la agencia de noticias alemana, un funcionario del gobierno de EE. UU. dijo hace dos semanas que se deberían imponer sanciones a todas las transacciones de oro vinculadas al Banco Central de Rusia. El Banco Central Ruso respondió con el anuncio. Deseo de comprar oro de los bancos rusos, según informa Reuters. Entre el 28 de febrero y el 30 de junio, el oro se comprará a un precio fijo de 5000 rublos por gramo.



El precio del oro también demostró su contra movimiento durante la crisis actual. El precio del metal precioso subió un 9,17 por ciento en el primer trimestre de 2022.

redacción de finanzen.net

Más noticias sobre el precio del oro

Fuentes de imagen: FikMik / Shutterstock.com, Nomad_Soul / Shutterstock.com