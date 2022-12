El presidente de FTX, Samuel Bankman, liberado: de multimillonario a prisionero

Samuel Bankman-Fried fue considerado la estrella de la escena de las criptomonedas.

Ahora está en prisión esperando la extradición.

Su caso podría superar el fraude del siglo de Bernie Madoff.

La vida de un cripto multimillonario puede variar: el 30 de noviembre, Samuel Bankman-Fried, campeón de criptomonedas y fundador de la plataforma de operaciones insolventes FTX, pudo contar su versión del mayor desplome de criptomonedas de la historia en la plataforma DealBook Summit. La cumbre es una de Los New York Times Panel de Tomadores de Decisiones de Política y Negocios: La Secretaria del Tesoro de EE.UU. Janet Yellen fue la invitada, presidenta del Meta Mark Zuckerberg y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

En medio de esta ilustre gira, SBF, como se le conoce en el mundo criptográfico, se unió a una hora de su casa en las Bahamas, presumiblemente por consejo de sus abogados, para protegerse del acceso directo de las autoridades estadounidenses.

SBF se veía desaliñado, seguía temblando: un hombre presentándose a la cámara que había perdido el rastro de su mundo criptográfico de rápido crecimiento y vacilaba gradualmente debido a su incapacidad.

El periodista financiero Ross Sorkin, quien lo entrevistó, a veces investigaba (“O eres un tipo que tomó una serie de decisiones terribles. O cometiste un fraude masivo. Eso es un esquema Ponzi. ¿Qué pasó?”). Pero SBF logró sumar sus puntos. Una hora más tarde, el joven de 30 años recibió aplausos por sus comentarios de la audiencia mayoritariamente informada.

Las esposas hicieron clic el lunes por la noche

Y menos de dos semanas después, una visita de la policía. era lunes por la noche Bankman-Fried fue arrestado en su casa cerca de la capital de Bahamas, Nassau, a pedido del gobierno de EE. UU.. Las fotos de entrada muestran al hombre de 30 años siendo sacado de su casa esposado y puesto en una camioneta negra. La SEC había acusado previamente a Bankman-Fried de fraude y solicitó la extradición a las autoridades de las Bahamas.

La acusación: el SBF supuestamente engañó a los inversores con falsas promesas y se apropió indebidamente de sus fondos. “Afirmamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño”, dijo Gary Gensler, presidente de la SEC.

En total, se involucraron más de 1.800 millones de dólares estadounidenses, de los cuales alrededor de 1.100 millones Estados Unidos – Montos que las autoridades estadounidenses no suelen disfrutar. El fiscal general del estado de Nueva York, Damian Williams, habló del “mayor caso de fraude financiero en la historia de Estados Unidos”, colocando así el colapso de FTX un paso por encima del escándalo que rodea a Bernie Madoff, quien alguna vez ostentó el molesto título de estafador del siglo.

Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión por su esquema Ponzi. Es un preludio de lo que podría estar reservado para la joven estrella.

¿Fracaso o fraude grave?

Incluso si algunas cosas no están claras en este momento y se aplica la presunción de inocencia: con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos responsables de regular los mercados de futuros y opciones, tres autoridades intentarán los próximos meses para reconstruir si el colapso del mundo criptográfico se debió realmente a la incapacidad de pequeñas y engorrosas fuerzas conspirativas o simplemente a una enorme cantidad de energía criminal.

El mundo financiero también exigirá respuestas sobre cómo Bankman-Fried ha gestionado durante años a inversores inteligentes, celebridades y políticos de alto nivel para abrir sus carteras. Su comportamiento general, que difiere de la apariencia jactanciosa de otros grandes del criptomundo, puede haber jugado un papel en esto.

Incluso cuando era un pequeño comerciante, SBF era diferente

Bankman-Fried nació en 1992, hijo de los abogados de Stanford Joseph Bankman y Barbara Fried, y estudió física en la universidad de élite estadounidense MIT de 2010 a 2014. Después de graduarse, fue contratado en Jane Street, una de las casas comerciales más respetadas de el mundo, ofreciendo hasta $450,000 anuales para los recién llegados. Los comerciantes del Bajo Manhattan ganan dinero con estrategias comerciales complejas y tienen la reputación de atraer a las mentes más brillantes del negocio.

Al mismo tiempo, se dice que las cosas eran menos rígidas allí que en otras casas comerciales: antiguos colegas informan que SBF, incluso como un pequeño comerciante, aparecía regularmente en la sala de operaciones en pantalones cortos y sandalias.

Jane Street juega un papel en el escándalo de FTX porque casi todo el equipo ejecutivo de varias empresas de Bankman-Fried fue reclutado de los ex operadores financieros de la empresa. Primero está Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas que Bankman-Fried fundó en 2017 después de dejar Jane Street, que ha estado aumentando el dinero de los inversores al explotar los diferenciales en las transacciones de criptomonedas, un esfuerzo de alto riesgo.

Día y noche, según se informa, el equipo de Bankman-Fried ha estado moviendo tokens digitales de criptomonedas de un lado a otro entre los EE. UU. y Japón porque las criptomonedas se han estado negociando a precios más altos en Asia que en los EE. UU. durante un tiempo. El principio incluso tenía su propio nombre: kimchi premium, llamado así por el repollo en escabeche típico de Corea.

El intercambio de criptomonedas FTX ha crecido rápidamente

Dos años después de fundar Alameda, Bankman-Fried lanzó el intercambio de criptomonedas FTX, que tiene su sede en las Bahamas y, por lo tanto, no tuvo que someter su negocio principal a las estrictas regulaciones de los EE. UU. FTX ha crecido rápidamente y ya ha registrado una facturación de diez mil millones de dólares estadounidenses dos años después de su fundación. Al hacerlo, Bankman-Fried descuidó las leyes básicas del sector financiero, como la construcción del “muro chino”, un cortafuegos, entre su empresa comercial y el fondo de cobertura Alameda.

La estrecha interdependencia entre las dos empresas, es decir, la transferencia prohibida de miles de millones en activos de los clientes, que Alameda solía especular, finalmente provocó el pánico y el retiro de los fondos de los clientes en noviembre, lo que finalmente significó la caída del criptoimperio.

A pesar de la aparente falta de gestión de riesgos, los profesionales de la industria financiera se alinearon en FTX, incluido el importante inversor japonés Softbank y el administrador de riqueza más grande del mundo, Blackrock. Casas conocidas han invertido un total de $ 40 mil millones en la compañía en varias rondas de financiación y parecen haberse abstenido de echar un vistazo detallado a los libros o visitar la sede de FTX en las Bahamas.

Más tarde, la negligencia, la confianza en Dios y la admiración de Bankman-Fried por parte de los inversores populares pueden explicarse mejor por el fenómeno de FOMO (Fear of Missing Out), es decir, el miedo de los inversores a perderse una inversión potencial. oportunidad. .

FTX ha sido promovido por celebridades y políticos estadounidenses.

Las celebridades estadounidenses también se han adornado con Bankman Fried: la estrella de fútbol Tom Brady y su ex esposa, la modelo Gisele Bundchen, se han desempeñado como embajadores de FTX y se dice que han invertido $ 650 millones en la compañía. American Airlines Arena, donde el equipo de la NBA juega contra el Miami Heat, pasó a llamarse FTX Arena. Y el equipo de Fórmula 1 de Mercedes Benz, en torno a Lewis Hamilton, quería pegar el logotipo de FTX en camisetas y vehículos.

En resumen: SBF ha dominado perfectamente la mecánica de la economía de la atención y, por lo tanto, ha podido continuar expandiendo los negocios pagados por comisiones en los intercambios de criptomonedas, donde los volúmenes de negociación deciden la prosperidad y la corrupción.

Quizás fue la indiferencia verbal de Bankman-Fried hacia la fama y la fortuna lo que lo convirtió en un mesías del mundo de las criptomonedas y más allá. En los paneles, el joven de 30 años dijo que él y sus hermanos fueron criados de manera utilitaria y que la familia ya estaba discutiendo en la mesa cómo sus acciones podrían usarse para el mayor beneficio posible para la humanidad.

Públicamente, el SBF difundió el mensaje de que solo quería enriquecerse lo suficiente como para donar el dinero después. La tendencia ha sido correcta durante mucho tiempo: American Forbes estimó los activos de SBF en $ 26.5 mil millones.

La actuación de SBF fue principalmente una “fachada”

Como miembro de Giving What We Can, este vegano y filántropo se ha comprometido a donar al menos el 10 por ciento de sus ingresos a la caridad. En las últimas elecciones presidenciales apoyó la campaña de Joe Biden con 5,2 millones de dólares.

Y el público lo vio no solo como un altruista, sino también como un asceta humilde y trabajador del que se decía que dormía regularmente en su puf. Al menos eso es lo que dijo. Hoy está claro que la apariencia modesta era más que nada una “fachada”, como admitió recientemente la SBF en una entrevista.

El banquero Fried no pasará las noches en la oficina durante los próximos meses. Mientras espera su extradición, la ex estrella del mercado de valores cumple condena en la única prisión de las Bahamas, Fox Hill Correctional Facility. Es considerada una de las prisiones más duras del mundo.

