El aumento de los costos de la energía está cambiando fundamentalmente el comportamiento de compra en Alemania

DrLos altos precios de la energía cambian drásticamente el comportamiento de compra de las personas: ahorran principalmente en visitas a moda y gastronomía. Lo que lleva a Control del consumo en materia de precios por parte de la asociación de minoristas HDE, como se anunció el jueves. En consecuencia, un tercio de las personas afectadas por la subida de los precios de la energía reaccionan a las restricciones de gasto.

Cuatro de cada diez consumidores son menos propensos a comprar productos de marca, y aproximadamente la mitad (49 por ciento) generalmente reducen sus gastos en artículos no alimentarios. Además, se presta más atención a las ofertas y se reducen las cantidades. “La gente compra con más cuidado y las compras espontáneas e impulsivas se están volviendo menos importantes”, dice Stefan Genth, director general de HDE, al describir otra tendencia.

Un tercio de los encuestados también tiene mucho miedo de no tener dinero, seis puntos porcentuales más que el resultado establecido en mayo. Los padres solteros en particular son muy inseguros, y el 57 por ciento teme que el dinero no sea suficiente, encontró HDE.

La inflación cruzó recientemente el umbral del diez por ciento. El desarrollo está impulsado por los precios de la energía y los alimentos.

Para monitorear los precios al consumidor de HDE, el instituto de investigación empresarial IFH Colonia encuestó a 1,000 consumidores en octubre de 2022 sobre cambios en su comportamiento.