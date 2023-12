Estas son las siete empresas más grandes

DrEl índice DAX alcanzó un nuevo máximo histórico. Después de mayo, junio y julio, se trata de la cuarta ruptura alcista del año. 16.760 puntos fue el nuevo máximo del viernes. La línea de media móvil simple de 200 días se superó hace unas semanas. Técnicamente el camino está claro. De todos modos, el invierno es el mejor momento para las acciones. Se proporcionaron siete acciones de capital privado.

1. SAP: más 54 por ciento

La empresa de software de Walldorf no sólo es una de las mejores, sino que también es un peso pesado en el DAX. Debido al enorme éxito de SAP, la bolsa de valores está cambiando las reglas. A partir de marzo, el valor ya no estará limitado al 10% de la ponderación en el DAX, pero habrá margen para hasta el 15%. Esto exige más compras a través de fondos indexados. Capitalización de mercado actual: alrededor de 180 mil millones de euros (un dígito en el DAX por un amplio margen). En el ranking mundial ocupa sólo el puesto 53. Con una relación precio-beneficio de 24, SAP no está muy bien considerada para una empresa de tecnología. El negocio de la nube está creciendo muy bien. Los 106.000 empleados generaron en septiembre unas ventas de unos 22.000 millones de euros y un beneficio operativo de unos 6.000 millones de euros. Eso no es más que los 20 mil millones de euros que Apple reporta regularmente en ganancias este trimestre, pero aún así. La UBS acaba de elevar su precio objetivo de 140 euros a 168 euros. El jueves la acción volvió a alcanzar un nuevo máximo histórico a 149 euros. Dos tercios de los analistas todavía recomiendan comprar.