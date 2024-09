El primer oso polar muerto en Islandia por disparos de la policía desde 2016

A partir de: 20 de septiembre de 2024 a las 16:51

Por primera vez en ocho años se descubre un oso polar en Islandia. Probablemente llegó a cientos de kilómetros de Groenlandia en un témpano de hielo. La policía disparó al animal y dijo que no tenían otra opción.

Pocas horas después de que se avistara el primer oso polar en Islandia desde 2016, las autoridades decidieron matar al animal. La policía disparó al oso en el noroeste del país en estrecha consulta con la Agencia de Medio Ambiente.

Se cree que el animal llegó a Islandia en un témpano de hielo procedente de Groenlandia, a una distancia de varios cientos de kilómetros. Recientemente se ha visto un número cada vez mayor de icebergs frente a la costa, Según la emisora ​​islandesa RUV.

Se examina el cadáver

Las autoridades dijeron que devolver el animal a Groenlandia estaba fuera de discusión. Otra razón es el temor de que el oso polar traiga enfermedades desde Islandia a su regreso. La policía no tuvo más remedio que derribarlo.

Un experto dijo que el depredador estaba relativamente sano. El cuerpo, que pesa entre 150 y 200 kilogramos, será examinado ahora en la capital, Reikiavik.

No en Islandia se puede sobrevivir

Después de que dos personas llegaran a Islandia en 2008, las autoridades decidieron, tras un debate público, que allí se mataría a los osos polares, a pesar de que la especie está en peligro de extinción. Esto también ocurrió la última vez que se vio un oso polar hace ocho años.

Según las autoridades, los animales representan un peligro para las personas y el ganado. Además, los osos probablemente provenían de una población asentada en el este de Groenlandia. Además, los costes de repatriación son muy elevados.

Los osos polares pueden de todos modos Según el Instituto Islandés de Historia Natural No es posible sobrevivir en la isla a largo plazo. Allí no hay hielo marino y el suministro de alimentos es limitado. Las hembras no pueden parir ni criar crías en Islandia.