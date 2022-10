¡El primer tráiler de Super Mario Bros. con Chris Pratt es increíble!

La mascota de Super Mario de Nintendo está de vuelta en la pantalla grande. Y tiene una voz completamente nueva en el primer tráiler de la película animada de Chris Pratt.

Super Mario es el videojuego más popular de todos los tiempos. Ni el viejo rival Sonic ni Lara Croft, Link, Kratos, Donkey Kong, Duke Nokem o Solid Snake pueden igualar la popularidad de la mascota de Nintendo. Al principio de su carrera, Mario, como su nombre completo, se llamaba Jump Man y fue el protagonista del título Arcade de 1981 del creador Shigeru Miyamoto Donkey Kong. Luego hizo su primera aparición real como Mario dos años después en ‘Mario Bros.’. Dos años más tarde se produjo un gran avance con la plataforma Super Mario Bros. para NES. Desde entonces, el animado fontanero italiano de Brooklyn se ha convertido en una parte integral de la cultura pop.

Hollywood también quiso capitalizar este éxito: Super Mario Bros. Sin embargo, 1993, protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo como Mario y Luigi y Dennis Hopper como Bowser, fue un gran fracaso de taquilla. No es de extrañar que la película no tenga nada en común con la plantilla del videojuego. El resultado no estaba destinado al grupo objetivo ni al público del cine. Ahora, casi 30 años después, todo debería ser diferente con el esfuerzo renovado por el que Nintendo está trabajando con el estudio de animación Illumination Entertainment y Universal. Y finalmente está el primer tráiler para ver:

Desde el principio, la mayor preocupación de los fanáticos fue cómo la estrella de Marvel, Chris Pratt, se desempeñaría como la voz de Mario. Claro, el hombre de 43 años tiene experiencia en este campo gracias a “La película de Lego” Y el En adelante: No hay medias tintas., pero la voz de Mario es conocida incluso por los no fanáticos, sobre todo por su inmensa popularidad: “¡Soy yo, Mario!” Quien lea esto automáticamente tiene la voz del orador original Charles Martinet.

Pratt había prometido un enfoque completamente nuevo. No se puede escuchar mucho del primer tráiler, pero el primer tráiler no debería ser demasiado largo. Los matices pueden revelarse aquí. Lo que puedes decir con seguridad: los chicos y chicas de Illumination Entertainment se han superado una vez más con actos como “Mi villano favorito” Y el “súbditos”.

Prefieres ver el tráiler doblado al alemán, no hay problema, también puedes tenerlo:

Super Mario Bros.: polémica tras polémica

Llevar el mundo de Super Mario a la pantalla grande de la manera que a los fanáticos les encanta es la mejor idea que existe. Nadie necesita una versión cinematográfica realista de esto, y a nadie le importa la “adaptación de película oscura” donde Mario supera la pérdida de sus seres queridos simplemente escapando a la tierra de fantasía con la ayuda de hongos mágicos.

Sin embargo, se produjo controversia tras controversia. Difícil de creer, pero cierto. El primero sigue directamente con Chris Pratt anunció que es la voz de Mario. Aparentemente, muchos esperaban poder escuchar al orador original de Charles Martinet en la película animada.

Puedes conseguir la gran aventura de Nintendo Switch “Super Mario Odyssey” en Amazon a buen precio

Chris Pratt no es el único gran nombre que Nintendo e Illumination Entertainment han reclutado para dar voz a Mario para la película Super Mario Bros. Otros papeles oradores también incluyen a Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como moderador, Kevin Michael Richardson como Kamik, Keegan-Michael Key como Todd, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como El papel de Cranky. Kong, Sebastian Maniscalco como Spike y, por supuesto, el actor original de Mario, Charles Martinet, en un cameo aún por revelar.

Se volvió aún más extraño con la revelación del primer póster teaser. La base de la polémica aquí: el culo de Mario. realmente. ¡Mario ha vuelto! La comunidad de fanáticos se quejó de que simplemente era demasiado plano y demasiado plano:

“Moderaron a este tipo”.

“Recuerda lo que nos quitaron”.

“Esto es inaceptable. Le quitaron el culo, ya no puede con su mierda”.

“No pasó mucho tiempo hasta que discutimos el hecho de que Nintendo le dio pezones a Mario. Ahora le quitaron el trasero. El Señor dio, el Señor tomó”.

Todo me recuerda un poco a eso. “Sonic el erizo”: Cuando el erizo supersónico azul apareció por primera vez en un avance, se reveló a los fanáticos una mutación de las fosas nasales y los dientes humanos, un espectáculo que vale la pena ver. Aquí el grito fue comprensible e hizo pensar al equipo de filmación. Eventualmente, Sonic recuperó su apariencia familiar y las películas se convirtieron en un éxito. Tanto en el caso de la “película de Super Mario Bros.”. El plomero rociándose las nalgas es cuestionable.

Comienza el estreno alemán de “Super Mario Brothers” 23 de marzo de 2023.

¿Te gustan los videojuegos tanto como te gustan las películas? Entonces esta prueba está hecha para ti. Intentalo:

Cuestionario de adaptación de películas de videojuegos: ¿Puedes hacerlo 15/17?

¿Te ha gustado este artículo? Hable con nosotros sobre los estrenos de películas actuales y sus series y películas favoritas que está esperando ansiosamente.

Instagram Y el

Facebook. síguenos también

flipboard y Google Noticias.