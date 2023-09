El primer vistazo a los mapas no muestra nada nuevo, los fans siguen aplaudiendo

en el juego Noticias de juegos

de: Yannick Buick

El mapa rediseñado de Modern Warfare 3 se muestra por primera vez. No hay mucho que ver. Sin embargo, los fanáticos estallaron en tormentas de vítores.

SANTA MONICA, California – Aunque el lanzamiento de Modern Warfare 3 se acerca cada vez más, Activision hasta ahora ha ofrecido muy poco del shooter. Aparte de un adelanto de la campaña, no había mucho que ver. Un nuevo vídeo ofrece un primer vistazo a los mapas antiguos revisados ​​de MW2. En realidad no hay mucho que ver, pero los fanáticos todavía están locos de alegría.

Nombre del juego Call of Duty: Modern Warfare III lanzamiento 10 de noviembre de 2023 editor Activisión Fila Obligaciones Desarrollador martillo pesado plataforma PS4, PS5, Xbox One, Serie Xbox Tipo Tirador en primera persona

MW3: First Glimpse Shows Maps: los desarrolladores presentan con orgullo la nueva apariencia

Así es como se ven los nuevos mapas: Los mapas que los fanáticos han deseado durante años regresan en Modern Warfare 3. Desde Afganistán hasta Wastelands, cada uno de los mapas antiguos recibe una nueva capa de pintura. Además, se cambiará el tamaño de algunos mapas. Esto se muestra en el nuevo vídeo del canal de YouTube de Call of Duty.

No hay mucho que ver: Sin embargo, no hay mucho que ver en el vídeo. Cada mapa se muestra solo durante unos segundos a la vez. Sin embargo, no se puede estimar el tamaño exacto. Sin embargo, se puede ver que los mapas son mucho más detallados. Para ser justos, esto era de esperarse para Modern Warfare 3. Sólo Highrise, uno de los mapas más populares de todos los tiempos, se introdujo con algo de jugabilidad. El nuevo movimiento que muchos fans esperan también se puede ver aquí.

¿Qué mapas llegarán a Modern Warfare 3? Tras su lanzamiento, Modern Warfare 3 incluye los 16 mapas del antiguo Modern Warfare 2. Ha sido completamente rediseñado para adaptarse al tirador moderno. Ahora son más detallados y, a veces, un poco más grandes que antes. Sin embargo, algunos fanáticos están preocupados porque supuestamente hay una característica de odio en los mapas remake de MW3.

MW3: El primer vistazo a los mapas no muestra mucho; todavía es suficiente para los fanáticos

Aún así los fans están contentos: Aunque sólo hay pequeños vistazos de mapas individuales, entre los fans estalla pura euforia. Las expresiones de alegría abundaron en los comentarios debajo del video. “¡Estos mapas se ven increíbles!“o”No lo puedo creer, ver estos mapas es pura nostalgia“Dice allí.

MW3: Primer vistazo a los mapas revisados ​​© Activision (montaje)

Call of Duty parece estar haciendo muchas cosas encaminadas a su lanzamiento. MW3 también recupera la popular función de edición que los fanáticos esperan con ansias. Queda por ver si los mapas finalmente funcionan como parecen a primera vista. Probablemente obtendrás tu primera impresión real en la beta abierta de Modern Warfare 3.