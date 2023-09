Vista previa de Gamescom: encapsulada – Fuente PS4

En la Gamescom pude rodeado Mira el juego de supervivencia multijugador basado en vóxeles con elementos de rol del desarrollador Keen Games. Mira un avance del juego aquí:

en rodeado Al principio no tienes nada y tienes que ir recopilando materiales poco a poco. Puedes utilizarlo, por ejemplo, para construir un refugio. Si extraes algo, recibirás diferentes recetas para hacer cosas a partir de ello. Además, también puedes encontrar otras recetas en el mundo para edificios más inusuales. También necesitarás un refugio porque el mundo casi ha sido aniquilado por una fuerza misteriosa. Una niebla misteriosa se mueve a través de la tierra donde viven los monstruos, que también salen de la niebla por la noche. Para defenderte de las criaturas o, mejor aún, excavar objetos, necesitas herramientas, que por supuesto tienes que construir (con ciertas herramientas puedes hacer una terraformación muy rápida). Por supuesto, todo este trabajo consume energía, por lo que a veces hay que comer o beber algo. Al principio no encontrarás NPC en el mundo. Sin embargo, puedes encontrar fragmentos de alma que pueden usarse para devolver la vida a las almas perdidas. Estas personas pueden ser, por ejemplo, herreros que pueden hacerte crear nuevas armas o armaduras. Por lo general, también tienen una cadena de misiones que te cuenta su propia historia. Por supuesto, también encontrará documentos en el mundo que le informarán más sobre el pasado del mundo. Y en medio de la niebla puedes encontrar raíces que esparcen esta niebla. Suelen estar custodiados por un enemigo poderoso. Si puedes derrotarlo y destruir la raíz, la niebla en esta área desaparecerá durante un cierto período hasta que todo vuelva a la vida.

Como mencionamos al principio, puedes rodeado Juega también en modo cooperativo online. Esto es posible con hasta 16 jugadores. Podréis reuniros en cualquier punto de la historia sin ningún problema, por lo que, además del botín, es útil que los jefes reaparezcan. Luego podréis explorar Embervale juntos y coordinar vuestras batallas con diferentes habilidades, por ejemplo. Las batallas en sí son muy rápidas. Si lo deseas, también puedes realizar ataques furtivos, que a menudo causan daños devastadores, si no letales.

rodeado Parece una mezcla de juegos como Minecraft, Breath of the Wild, Ark, etc., pero tiene suficientes ideas propias para destacar. en Página web oficial Puedes obtener más información o probarlo tú mismo a través de una demostración durante Steam Next Fest a partir del 9 de octubre de 2023. El juego se lanzará primero para PC a través de Steam, pero también está programado para PS5 y Xbox Series S/X.