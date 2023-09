Starfield: Bethesda quiere agregar DLSS, controlador FOV y botón de comida

Imagen: Bethesda

Después de más de tres meses de silencio, Bethesda anunció sin grandes anuncios que integrará la tecnología de ampliación DLSS de Nvidia en Starfield (prueba), aunque aún no hay una fecha ni un cronograma aproximado. Hasta ahora, el juego de rol espacial solo ofrece oficialmente la tecnología FSR 2 de la competencia de AMD.

La metáfora de un parto difícil está en la lengua, pero el segundo hijo aún no ha nacido. Bethesda habla como parte de uno Nuevos parches para Starfield Solo una serie de funciones solicitadas por la comunidad llegarán al juego, incluida la referencia a DLSS. Todavía no está claro qué versión o conjunto de funciones se pretende, es decir, si el desarrollador solo se refiere a DLSS Supersolution o DLSS Frame Generation. Todavía no está claro en este momento cuándo se actualizará Nvidia como parte del “Actualizaciones periódicas“Debería presentarse más tarde.

Características que a Bethesda le gustaría introducir más adelante Configuraciones de brillo y contraste

Menú de calibración HDR

Controles del campo de visión (FoV).

Soporte Nvidia DLSS

Soporte para pantallas ultra anchas (por ejemplo, 32:9)

Un botón para comer

Mapas de ciudades

La lista de mejoras prometidas, aparte del botón de comida aparentemente mundano y que se pasa por alto, a veces parece una lista de características básicas para un juego de PC. De hecho, actualmente el campo de visión o el contraste solo se pueden modificar mediante ajustes o archivos de configuración modificados. Este último, a su vez, ofrece la posibilidad de utilizar DLSS ahora, pero esto ciertamente puede implicar obstáculos financieros o técnicos, o ambos. Sin embargo, varias modificaciones DLSS son actualmente las modificaciones más populares para Starfield, incluida la comunidad ComputerBase. La demanda de una implementación formal y optimizada directamente desde Bethesda es clara.

Aparte de esto, Bethesda promete mejoras generales de estabilidad y rendimiento; En este sentido, el desarrollador trabaja en estrecha colaboración con AMD, Intel y Nvidia.

DLSS en Starfield: ¡No, tal vez sí!

Han pasado más de tres meses desde que surgió la controversia en torno a DLSS en los juegos de PC con tecnología AMD. A finales de junio, crecieron las acusaciones de que el fabricante estaba bloqueando la actualización de Nvidia en sus asociaciones tecnológicas con desarrolladores de juegos, debido a la falta de DLSS en Starfield. Después de esperar en silencio al principio, AMD explicó cautelosamente a Gamescom que a Bethesda ciertamente se le había permitido implementar DLSS, pero todo el asunto no fue unilateral y los contratos vigentes ciertamente abordaban ese tema.

No estaba claro si los incentivos financieros estaban vinculados a la solicitud de priorizar FSR y si ahora a Bethesda se le permitiría implementar DLSS, pero no hasta dentro de dos meses. No se puede descartar que el revuelo haya contribuido a la introducción del servicio DLSS en una fecha posterior o que el período de exclusividad de FSR sea más corto de lo previsto inicialmente. El esfuerzo necesario para implementar DLSS después de la actualización temporal de AMD es muy bajo, como lo demuestran al menos los ajustes de DLSS disponibles apenas un día después del prelanzamiento de Starfield. La única pregunta ahora es cuánto tiempo necesita Bethesda.