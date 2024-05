Sonda espacial BabyColombo: problemas de motor antes de importantes maniobras en Mercurio

La sonda BabyColombo Mercurio tiene un problema de propulsión y la Agencia Espacial Europea aún no puede decir cómo afectará esto a la llegada prevista al planeta. Así se desprende de un comunicado de la Agencia Espacial Europea publicado antes del fin de semana. En consecuencia, durante la maniobra del 26 de abril se observó que los motores de la nave espacial no recibían suficiente potencia. En los días siguientes pudieron aumentar de nuevo la potencia del motor hasta aproximadamente el 90 por ciento de su potencia anterior, pero esto significó que los motores todavía no podían funcionar a plena capacidad. Sin embargo, la prioridad actual es mantener este nivel y evaluar los impactos potenciales en el camino de la misión. La causa aún está bajo investigación.

anuncio

Neurociencia en la ESA

La Agencia Espacial Europea explica con más detalleLos investigadores del centro de control de vuelo de Darmstadt, Hesse, han confirmado que BepiColombo se comunica con mayor frecuencia con la estación terrestre. De esta manera, la sonda debería controlarse mejor. Al mismo tiempo, esto debería garantizar que pueda responder rápidamente si es necesario. Si la sonda mantiene el rendimiento actual de su motor, “debería poder frenar como está previsto en Mercurio en septiembre”, escribió la ESA. Al mismo tiempo, esto subraya la incertidumbre actual, dadas las complejas maniobras que la sonda aún debe realizar. En total, está previsto que tres maniobras de giro de Mercurio entren en órbita en diciembre de 2025.

BepiColombo fue lanzado en su viaje de siete años en octubre de 2018. La nave espacial lleva dos satélites científicos diseñados para estudiar la superficie y el campo magnético del planeta más cercano al sol. El proyecto conjunto europeo-japonés, con un coste total de unos dos mil millones de euros, tiene como objetivo ayudar a comprender los orígenes del sistema solar. Los preparativos para la misión tomaron casi 20 años. La razón no son sólo las condiciones inhóspitas cerca de Mercurio. Incluso con la tecnología en perfecto funcionamiento, el vuelo es muy complicado porque requiere más energía que, por ejemplo, un viaje a Plutón, que está mucho más lejos.



(bueno)