iPhone 2025: según se informa, Apple está planeando un nuevo modelo insignia y un modelo SE básico

La gama de modelos de iPhone de Apple se enfrenta claramente a un gran cambio: según un informe, el fabricante está trabajando en un teléfono inteligente nuevo y particularmente delgado para 2025. Este modelo, anteriormente conocido como “iPhone 17 Slim”, debería anunciar un nuevo diseño. – similar al ” iPhone Puede que sea más caro de lo que se esperaba el iPhone 17 Pro Max para el otoño del próximo año. Según informó “Información”, citando a personas conocedoras. Apple vende el actual iPhone 15 Pro Max a un precio inicial de 1.450 euros.

“iPhone 17 Slim” es un modelo caro

Además del nuevo diseño y el cuerpo de aluminio, el modelo delgado también tiene un tamaño de pantalla adicional de quizás 6,5 pulgadas. Así será entre el Pro actual y el Pro Max. El informe dice que se espera que el sistema de cámara principal en la parte posterior se coloque en la parte superior central y ya no en la parte superior izquierda. Además, se puede esperar una cavidad de “isla dinámica” mucho más estrecha en la parte delantera.

Según información de “The Information”, Apple planea seguir ofreciendo cuatro versiones del iPhone 17 y cancelar el modelo Plus. La línea podría entonces consistir en el iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el “iPhone 17 Slim” más caro. Al igual que el iPhone mini anterior, el modelo Plus también se vendió peor de lo esperado. Sin embargo, se espera que el último modelo nuevo Plus se lance este otoño, que es el iPhone 16. Apple solo ha realizado cambios menores en el diseño de sus modelos insignia desde el lanzamiento de la serie 12 en 2020.

Se espera que el iPhone SE 4 venga con un diseño moderno

También se espera que el iPhone SE 4 traiga novedades en el segmento básico en 2025. Los observadores esperan que Apple actualice la serie con una pantalla más grande; hasta ahora, el SE todavía tiene una pantalla pequeña y un botón de inicio en el diseño antiguo. Se espera que el nuevo dispositivo SE se base en el iPhone 14 y ofrezca reconocimiento facial OLED y Face ID. El precio debería ser inferior a 500 dólares, como se volvió a decir recientemente. El fabricante sigue vendiendo actualmente el iPhone SE, revisado por última vez en 2022, por poco menos de 530 euros.



