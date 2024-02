El príncipe Harry quiere ser miembro de la realeza a tiempo parcial

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

el presiona divide

¿Regresará el príncipe Harry a Gran Bretaña tras una disputa con la familia real británica? Un experto real está seguro de que el hijo del rey Carlos no es feliz en Estados Unidos.

MONTECITO – En numerosas entrevistas, una autobiografía y un documental de Netflix, el príncipe Harry, de 39 años, ha criticado duramente a la familia real. En 2020 regresó con su esposa. megan (42) Dejó a sus familiares y su Gran Bretaña natal para comenzar una nueva vida en California. En ese momento también renunció a su trabajo en la familia real británica. Pero después de eso no parecía muy feliz.

Príncipe Harry: apoyando a la familia real afectada por la enfermedad

Aunque toda la familia real no recibió al Príncipe Harry con los brazos abiertos durante su reciente visita, el autor y experto real Tom Quinn afirma que el príncipe inconformista añora nuevamente su antiguo papel. “Harry extraña ser un miembro de la realeza que trabaja; ser miembro de la realeza es lo único para lo que está entrenado y está muy aburrido en California”, dijo el experto en familia real en una entrevista con el periódico británico. mujer. Además: “Él sabe que conserva su valor y el bien del mundo al no ser un miembro de la realeza retirado”.

Swinging, drogas y fiestas en la piscina: las aventuras del príncipe Harry en imágenes Ver la serie de imágenes

Por esta razón, el príncipe de 39 años ha considerado convertirse en miembro de la realeza a tiempo parcial y pasar tiempo en Gran Bretaña de vez en cuando. Allí podrá apoyar a la familia real, que actualmente padece dos enfermedades. El padre, el rey Carlos III, de 75 años, está siendo tratado por cáncer y su cuñada Kate, de 42 años, se recupera de una cirugía abdominal. Tom Quinn dijo que el príncipe quedó “visiblemente sorprendido” cuando escuchó que su padre tenía cáncer, por lo que “inmediatamente” quiso hacer algo “práctico” para ayudar.

'Mucha mala sangre': Los expertos dicen que al príncipe Harry no se le permitirá regresar

Es por eso que el Duque realmente quería “montar el espectáculo” para demostrar que se preocupa por su familia. Durante una entrevista con el programa estadounidense “Good Morning America”, Harry habló en un tono sorprendentemente conciliador y expresó su esperanza de reunirse con la familia real. “Creo que toda enfermedad une a las familias”, enfatizó también: “Amo a mi familia”, y expresó su gran agradecimiento por haber podido visitar a su padre inmediatamente después del diagnóstico y pasar un tiempo con él.

Nuevos planes para el futuro: El Príncipe Harry quiere asumir nuevamente deberes reales como miembro de la realeza a tiempo parcial. ¿Cómo irán las cosas con su familia? © Imagen Allianz/DPA/Prensa canadiense | Darryl Dick

Sin embargo, los nuevos planes de Harry serán difíciles de implementar. Y añadió: “Harry sabe que nunca se le permitirá ser miembro de la realeza permanente o a tiempo parcial, permaneciendo en Estados Unidos durante seis meses y luego en el Reino Unido durante seis meses”. Porque: “La familia ya no confía en él y Meghan está completamente en contra de eso. Hay tanta mala sangre ahora que eso no es ni remotamente posible”. Según los informes, el príncipe William no está contento con los planes de su hermano Harry Él es. Fuente utilizada: mujer