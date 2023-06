La versión veraniega trae malos recuerdos: la indignación del público

Andrea Kiewel dio la bienvenida a los invitados y espectadores a la edición de verano de “ZDF TV Garden”.Foto: Imágenes de Imago/Bobo

famosos

“Verano, sol, diversión”: según ZDF, este fue el lema de la actual edición de “ZDF TV Garden”. Andrea Kewell no solo ha invitado a muchos músicos, sino también a muchos espectáculos. Pero no todos llegaron a la audiencia. Mientras la audiencia en el auditorio estaba ocupada celebrando los actos musicales, hubo muchas críticas en las redes sociales por las actuaciones a veces ridículas del programa.

Susan Sideropoulos, una camarera de agua que filosofaba durante minutos sobre beber agua, fue objeto de burlas en Twitter por su apariencia y los espectadores tuvieron mucho de qué quejarse de la moderadora Andrea Kewell.

Sin embargo, dos actos incidentales causaron más irritación. El joven, a su vez, se convirtió en la estrella secreta del espectáculo.

“ZDF TV Garden”: muestra a los fanáticos aburridos

Ya no es un secreto en Twitter que Kievel no solo llama la atención con su estilo característico de moderación, sino también con su colorida elección de vestuario. Después de solo unos minutos, el primer usuario se vio obligado a hacer una comparación audaz. El look medio le recordaba a un iluminador.

Pero dos de sus actuaciones han causado más discusión que el vestido de Kiewel. Primero hubo una actuación de un grupo de nadadores sincronizados. Se usan tradicionalmente con más frecuencia en los espectáculos de verano, el año pasado incluso la estrella de “Today Show” Lutz van der Horst los mezcló.

Pero la actuación de los atletas en la versión “TV Garden” realmente no pudo impresionar a la audiencia. “Fue el año pasado”, se quejó un espectador. Otros calificaron la calidad del desempeño simplemente como pobre. Y un usuario deseaba un tiburón en el tanque para hacer las cosas más interesantes.

En general, se notó que muchos espectadores en Twitter calificaron el programa como muy aburrido. Porque no eran sólo los nadadores sincronizados los que no estaban realmente emocionados. Hacia el final del espectáculo hubo un espectáculo de monstruos.

Al artista de la memoria Fabian Sall se le mostraron varios juegos de tumbonas, sombrillas, toallas y bebidas. Sin embargo, las partes individuales estaban dispuestas de manera diferente, por ejemplo, en algunos grupos el paraguas estaba cerrado o la toalla estaba en un lugar diferente.

El artista de la memoria debe memorizar la apariencia de las diversas combinaciones y pasárselas a su esposa. Entonces Felicitas Sal tuvo que explicarle a Kewell cómo eran los grupos en cuestión. Logré hacerlo perfectamente, con un fallo.

Pero con 30 sillas, tomó un tiempo. El público también lo notó. “Un trago de Valium me mantiene en movimiento más que un par de sillas”, escribió un usuario aburrido. Para otro usuario, parte del programa le trajo malos recuerdos. Sugirió revivir las carreras de caracoles.

En la edición de verano de 2019, Kiewel disputó ocho carreras de caracoles en el “TV Park”. La carrera duró más de dos horas, pero al final encontró un caracol ganador.

Twitter celebra al niño

Por otro lado, el joven espectador se ha convertido en el protagonista secreto de este espectáculo. La cámara capturó una imagen de un niño que aparentemente fue llevado al espectáculo por sus padres. Estaba apoyada contra la pared con un tazón de papas fritas y no parecía impresionada por la presentación de Andrea Kewell y sus invitados. Esto causó mucho revuelo en Twitter.

Un usuario describió al bebé como un “animal espiritual”. Otro usuario comentó secamente: “Cuando tus padres locos te arrastran a ‘TV Park’ y luego te dejan sentarte con papas fritas”. Otro pensó que era la única forma de aguantar el espectáculo de todos modos.

El episodio de verano de “ZDF TV Garden” no pudo impresionar a los espectadores en Twitter en lo más mínimo. Queda por ver si esto cambiará en la próxima entrega, como probablemente aprenderá la audiencia de Sirtaki en el programa.