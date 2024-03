El príncipe William establece prioridades: a pesar del shock del cáncer de Kate, no hay reconciliación con Harry

A pesar del shock de Kate por el cáncer, no hay reconciliación con Harry

El príncipe Harry y la duquesa Meghan envían buenos deseos desde la lejana América. Pero a pesar de este dulce gesto, se dice que la princesa Kate y el príncipe William no tienen ningún deseo de reconciliarse. La oportunidad de hacerlo llegará en mayo.

Según un informe del Daily Mail, el príncipe Harry planea visitar su Gran Bretaña natal nuevamente en mayo. El ex rey espera asistir a una misa en la Catedral de San Pablo en Londres para conmemorar el décimo aniversario de los Juegos Invictus, informó un diario británico.

La visita aérea ciertamente brindaría la posibilidad de un acercamiento entre los príncipes enfrentados, William y Harry. Pero el heredero al trono y su esposa no quieren hacer esto. Después de que a la princesa Kate le diagnosticaran cáncer, el “problema” de Harry era “lo último” en lo que pensaban el Príncipe y la Princesa de Gales. The Telegraph afirma haberse enterado del asunto a través de una fuente real. Dejaron muy claro a sus familias, al personal y al público que su enfoque en este momento era únicamente recuperar a la princesa Kate.

“William siempre ha hecho todo lo posible para proteger a su familia”, dijo la fuente a The Telegraph. Ahora está “más preocupado que nunca” por proteger su privacidad y, sobre todo, la de sus hijos. La idea de que el príncipe William pudiera tratar con su hermano en las circunstancias dadas está siendo tachada de absurda por quienes lo rodean.

Además, el príncipe Harry y la duquesa Meghan han perdido en gran medida la confianza en el heredero al trono, informó The Telegraph. Entonces, este ciertamente no es el momento en que el Príncipe William y su esposa quisieron permitir que los ex miembros de la realeza disidentes regresaran a su “santuario interior”.

No hay confianza en Harry y Meghan

Una de las razones por las que el duque y la duquesa de Sussex recién se enteraron de su diagnóstico de cáncer fue cuando se publicó el video de la princesa Kitts, al mismo tiempo que lo hizo todo el mundo. Un experto real le dijo a The Sun que el Príncipe y la Princesa de Gales decidieron tomar la decisión porque simplemente “no confiaban” en Harry y Meghan.

Tras el impacto del cáncer, la familia de Sussex extendió sus buenos deseos públicos a la princesa Kate. Sin embargo, los medios británicos suponen que también podría haber una conexión privada en forma de teléfono o videollamada.