Gavin Rossdale se sincera sobre su relación con su ex esposa Gwen

Después de 13 años de matrimonio y de tener tres hijos juntos, Gavin Rossdale (58) y Gwen Stefani (54) se separaron en 2015. A día de hoy, la ex pareja no parece tener una buena relación entre sí, tal y como afirma ahora el músico. hace en su podcast “Amy y TJ” Indica. “A veces así lo desearía… Cuando ves niños, a veces hay una pérdida. Sería bueno si la persona que los tenía conmigo pudiera estar más apegada a mí. Lo siento por mis hijos”.el confiesa gavín. Hasta el día de hoy, todavía se siente “avergonzado” y triste por su divorcio.

gavín Él mismo es hijo de un divorcio: sus padres, Barbara y Douglas, estuvieron casados ​​tres veces. “No fue divertido para mí venir de un hogar roto”, explica en la charla con los anfitriones. Amy Robach (51) y TJ Holmes. Él mismo “nunca pensó” que se divorciaría porque, por su propia experiencia, sabe que el fin de un matrimonio “puede ser completamente devastador para los niños”. Además, hay gavín Para: “Simplemente no quieres decepcionar a tus hijos”.

Aunque su divorcio fue hace casi diez años, parece gwen Y gavín Hasta el día de hoy apenas tienen contacto entre ellos, salvo con sus tres hijos. “Han estado viviendo vidas separadas durante algún tiempo y no se llevan bien”, reveló una fuente. vida hollywoodiense. Sin embargo, muestra gavín Claramente indicado en el episodio del podcast: “Nunca quiero decir nada demasiado negativo sobre su madre ni nada por el estilo. No es cierto. Así que no lo hago”.

