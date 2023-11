El producto ya tiene 13 años: resultados sorprendentes.

Página principal consumidor

En Alemania, cada año millones de toneladas de alimentos acaban en la basura. ¿Pero los productos siguen siendo comestibles años después? Las pruebas lo demuestran.

MÚNICH – Un periodista quería saber más y recientemente lo intentó él mismo. En el supermercado, compró específicamente artículos que ya no tenían una vida útil larga y los guardó en el refrigerador por otras dos o tres semanas. Después de eso, la comida ya pasó su fecha de vencimiento. ¿Pero sigue siendo comestible?

el ntv-Corresponsal Anna Acker Se atreve a experimentar, aunque con algunas reservas: pan de queso y foie gras de un mes, salchichas de dos semanas, pudín de chocolate de cuatro semanas y salmón ahumado de cuatro días. El periodista recibe refuerzos de la nutricionista Kirsten Obermoser. Recomienda confiar en los sentidos al intentarlo: olfato, vista y gusto.

Un periodista examina alimentos caducados y llega a una conclusión obvia

El resultado fue sorprendente: el pudín de chocolate y las salchichas sabían bien y se podían comer sin dudarlo. Las cosas son diferentes con el queso. Diez días después desarrollaron manchas de moho verde, no comestibles. El pan que comí también me provocó dolor de estómago. Sin embargo, el salmón no provocó ningún síntoma después de comerlo. Pero tenga cuidado: los productos pesqueros deben evitarse después de la fecha de caducidad. De lo contrario, corre el riesgo de sufrir una intoxicación por salmonella.

El periodista quedó especialmente sorprendido por la sopa de patatas enlatada de trece años. Tomó un tiempo acostumbrarse a la consistencia, pero todavía sabe bien y se puede comer sin preocupaciones.

Pasta, arroz y sal: Muchos productos tienen una fecha de caducidad que no es necesaria para consumir antes © IMAGO / Christian Ohde

Ministerio Federal y expertos: “La fecha de consumo preferente es sólo una indicación”

“La fecha de consumo preferente es sólo una indicación. En caso de duda, comprobaré la mayoría de los productos yo misma. La mayoría de los productos siempre tienen una vida útil más larga”, afirma la nutricionista Kerstin Obermoser. Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura “La fecha de consumo preferente (best before date) no es una fecha de la que se pueda prescindir”, advierte. Esto también confirma Muchos estudios. La regla básica es: no consumir productos con moho.

Incluso un corte generoso ya no puede reparar los daños causados ​​por el moho y no siempre es visible para nuestros ojos humanos. La situación es diferente con los quesos duros de larga duración o los productos cárnicos secos como el salami italiano o el jamón serrano español. En algunos casos, las áreas podridas se pueden cortar y el producto aún se puede comer.

Fechas de consumo preferente y caducidad: estas son las diferencias

Las fechas de caducidad y de consumo preferente las especifica el fabricante. En Alemania no existe ninguna regulación legal sobre cómo se determina la fecha. Según las normas de etiquetado de alimentos, por ejemplo, no se debe especificar ninguna fecha de caducidad ni fecha de caducidad para la sal de mesa. La situación es diferente con la sal yodada. La ley exige la fecha de consumo preferente (MHD), ya que la eficacia del yodo puede reducirse si se almacena durante mucho tiempo. Después de la fecha de consumo preferente, es posible que el contenido de yodo no coincida con la cantidad indicada en el paquete.

La sal de mesa no yodada no requiere indicación de la fecha de caducidad y, según el reglamento de etiquetado de lotes, solo debe indicarse el número de lote si lo hay. llama de nuevo Identificar los productos afectados. Esta sal alpina de 100 millones de años se puede consumir en paz y tranquilidad durante generaciones. Fecha de caducidad más estricta: Los bienes de consumo con fecha de caducidad suponen un riesgo para la salud de las personas debido a los gérmenes después de la fecha de caducidad. Esto se relaciona con lo siguiente:

carne picada

Productos avícolas

leche

Productos pesqueros

Mariscos como mejillones, camarones, cangrejo, langosta, etc.

Desperdicio de alimentos: la Unión Europea lanza una campaña

Aterrizar en Alemania cada año Unos once millones de toneladas de comida están en la basura. Según estimaciones, en la región de la Unión Europea Cada año se desperdician 88 millones de toneladas de alimentos. Esto equivale a unos 173 kilogramos por persona. La Comisión Europea también considera que esto es demasiado y en 2017 se fijó el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos hasta en un 30 por ciento para 2025 y en un 50 por ciento para 2030. En Alemania, algunos políticos quieren Cancelar la fecha de caducidad por completo.

Supermercados y tiendas de descuento como Lidl, Edeka, Aldi and Co. Para deshacerse de la menor cantidad de comida posible. Por este motivo, sólo se rebajan los productos con una vida útil corta, según la fecha de consumo preferente. Y claramente. Algunos productos tienen descuentos de hasta el 90 por ciento. Pero también se puede anotar el 20 o el 30 por ciento en el recibo. Las tiendas en línea ahora también se especializan en vender alimentos que ya han pasado su fecha de vencimiento. Una cosa está clara: quien elige productos poco antes de su horario preferido para hacer la compra semanal no pone necesariamente en riesgo su salud, sino sobre todo su bolsillo. (las)