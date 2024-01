El próximo quebrado se arruinará en Munich: el gigante del centro de la ciudad ahora se verá afectado

tz Munich ciudad

Después del holding Cigna, las divisiones inmobiliarias más importantes del imperio del austriaco René Benko están colapsando. Esto tiene consecuencias para las mejores propiedades inmobiliarias del centro de Múnich.

Después de que Cigna Holding, la madre del imperio Banco, se declarara en quiebra a finales de noviembre, las malas noticias no cesaron. Ahora sus filiales inmobiliarias más importantes, Cigna Prime y Cigna Development, están sufriendo un golpe, con consecuencias hasta ahora imprevistas. La estructura institucional interconectada que involucra a cientos de empresas e inversiones hace difícil evaluar los daños que el terremoto causará en el Imperio austríaco. Pero ahora, como mucho, está claro: será enorme. La pregunta sigue siendo: ¿qué es lo que todavía se puede arreglar? La situación es alarmante porque las unidades inmobiliarias y, por tanto, las partes más importantes del holding están ahora en quiebra. Sólo Signa Prime tiene activos por valor de 20.400 millones de euros. El jueves, el fiscal presentó una solicitud de procedimiento de reestructuración de la autoadministración ante el Tribunal de Comercio de Viena, anunció la empresa. Development Selection AG hará lo mismo el viernes.

Parte del imperio en ruinas de Benko: Oberbollinger en la zona peatonal. © Gottzfried

Cigna Prime combina funciones de chipset en las mejores ubicaciones y, por tanto, es el corazón del imperio Benco. Development AG invierte en proyectos fuera de ubicaciones privilegiadas, como el complejo de oficinas Up en Berlín, pero también posee una impresionante cartera de viviendas. “A pesar de los importantes esfuerzos de las últimas semanas, no ha sido posible asegurar adecuadamente la liquidez necesaria para la reestructuración extrajudicial”, dice el anuncio de Cigna. Erhard Grossnig, director ejecutivo de las filiales de Cigna, afirmó que era importante encontrar soluciones a largo plazo. Dada la calidad de las propiedades, Cigna se muestra optimista.

Al fin y al cabo, KaDeWe en Berlín, Elbtower en Hamburgo y Oberpollinger en Múnich ofrecen viviendas en las mejores ubicaciones. La capital del estado ha sentido dolorosamente lo que eso significa: lotes baldíos, trabajos paralizados y sitios de construcción abandonados han marcado el paisaje urbano durante meses. Por ejemplo, en la estación principal de tren, donde los históricos grandes almacenes Hertie dejaron de funcionar. En el abandonado edificio de hormigón Karstadt en Schützenstrasse o en la tradicional casa Kaut-Bullinger. Al igual que en la antigua academia, allí ya no pasaba nada. ¡Ruinas de edificio en medio de la zona peatonal!

El alcalde Dieter Reiter tras la quiebra de Banko: “Muy amargo”

El alcalde Dieter Reiter (SPD) calificó la noticia de la quiebra como “extremadamente amarga”. “Nunca imaginamos que nosotros, como ciudad, podríamos tener un problema con la vieja academia”, dijo recientemente. “Una propiedad de lujo en el corazón de nuestra ciudad ahora amenazada por quedar vacía hace sangrar el corazón”. Sobre todo porque el ayuntamiento tiene las manos atadas: la propiedad fue propiedad del Estado Libre hasta 2013, incluso del entonces y actual Ministro de Finanzas. El ministro Markus Söder (CSU) dejó la academia por Cigna. Precio: 230 millones de euros. La propiedad pertenece a la empresa Prime Selection, ahora insolvente, y para gestionar la transacción se ha constituido Alte Akademie Immobilien GmbH. Lo que sucederá a continuación se ha discutido con las principales propiedades de toda la ciudad desde que se detuvo la construcción a fines de noviembre. Se pide al Estado Libre que ponga fin anticipadamente al contrato de arrendamiento del edificio de 65 años.

El ex funcionario de planificación urbana Christian Thalgott sugirió que familias económicamente fuertes, como los Schörghuber o los Inselkammer, podrían asumir el proyecto de exposición. ¿Quizás hay conversaciones de fondo? Free State no quiso comentar sobre esto cuando se le preguntó. El Ministerio de Construcción se limita a aclarar: “El procedimiento de insolvencia de Signa Prime Selection AG no tiene ningún impacto en el contrato de arrendamiento de Alte Akademie, que se celebró con la empresa del proyecto”. Esto no es insolvencia. Y: “En caso de que el socio contractual del Estado Libre se declare en quiebra, el Gobierno del Estado protegerá todos los derechos correspondientes del Estado Libre que le corresponden, teniendo en cuenta el principio de eficiencia económica”.

La quiebra llega a Múnich: ¿qué pasa ahora con Oberbollinger?

Este es un paso que puede ser sólo cuestión de tiempo. Porque se esperan más quiebras. El director de Cigna Holding lo explicó en la junta de acreedores celebrada la semana pasada en Viena: “Se ha elaborado un plan de explotación para acelerar la venta de inversiones y activos”. El holding deberá ceder su participación más prestigiosa: la del edificio Chrysler de Nueva York. Cigna también tiene que confiar en socios comerciales financieramente sólidos en los grandes almacenes de lujo de Munich Oberpollinger: el 51 por ciento del negocio es propiedad de una empresa familiar tailandesa, el grupo central del multimillonario Tos Chirathivat. Los expertos del sector suponen que adquirirá una participación minoritaria en Signa. Sería una buena señal para el futuro de la casa. Sin embargo, las perspectivas para la Galería Karstadt Kaufhof (GKK) con sus 92 sucursales son sombrías.

La empresa responsable es Signa Retail Selection AG, con sede en Suiza, que ya ha solicitado protección de acreedores para cerrar su negocio de forma ordenada, lo que implicaría vender GKK. Prime, que ahora es insolvente, está interesada en propiedades por valor de 20.400 millones de euros. Según el informe anual de 2022, Cigna Prime tenía pasivos por valor de unos 10.800 millones de euros a finales del año anterior. Las pérdidas ascendieron a mil millones de euros. Después de un fuerte crecimiento en la fase de bajos tipos de interés, la red empresarial construida por Benko durante 30 años, como todo el sector inmobiliario, sufre el aumento de los costes de construcción, los precios de la energía y los tipos de interés. Además, el comercio minorista establecido está bajo presión. La situación en Signa se ha deteriorado rápidamente últimamente: los números rojos del patrimonio todavía estaban por debajo de los dos mil millones de euros a finales de 2022. Nueve meses después, la montaña de deuda había aumentado a cinco mil millones de euros.

El banco viaja a Barcelona para hacer compras

El resultado: poco a poco, cada vez más hijas siguen a sus madres hasta la quiebra. La historia de éxito de Benko comenzó en Innsbruck en 1995 con la reforma de un ático de lujo. El colapso de su imperio afecta más a sus socios que a él mismo, de 46 años, cuyo nombre apareció por primera vez en 2019 en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo. Activos estimados: 4,6 mil millones de euros. Los fondos se obtendrán gracias a la “Fundación Familia Banco Privado”. Mientras los 13.800 empleados de Galleria temen por su futuro y cada día hay más vacantes en las ciudades, el austriaco todavía parece sentirse bastante tranquilo. Poco antes de Navidad se fue de compras a Barcelona, ​​por supuesto en un avión privado.

