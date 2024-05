El coche eléctrico Renault 5 tiene un precio inicial de 32.900 euros, pero sin V2G

Desde su presentación en febrero, se conocen todos los datos sobre el Renault 5 E-Tech Electric, excepto el precio, que ahora ofrecen los franceses. El modelo es un coche eléctrico compacto basado en los elementos de diseño del histórico R5 y se espera que revolucione el segmento de los coches eléctricos pequeños a partir del otoño de 2024. Inicialmente, saldrán a la venta dos de las cinco configuraciones, con un precio inicial de 32.900 euros o 279 euros mensuales. Ambas versiones, Techno e Iconic Five, tienen una batería más grande de 52 kWh. Según Renault, el modelo básico con una batería más pequeña de 40 kWh se lanzará el próximo año con precios a partir de 24.900 euros. Así es el “coche eléctrico de 25.000 euros” que los franceses prometieron de antemano. También se han prometido dos funciones más para 2025 para completar el quinteto de Five, Evolution, Techno, Iconic Five y Roland-Garros (este último un modelo especial).

Lo sabemos desde febrero: el R5 eléctrico no es en absoluto un coche viejo como el Honda-e. El pequeño cinco plazas hace referencias a su predecesor de los años 70 y 80, pero casi sin excepción las traslada al presente. Las dimensiones del Renault 5 E-Tech Electric son 3,92 x 1,77 x 1,5 metros con una distancia entre ejes de 2,54 metros. Además de los dos tamaños de batería, hay un total de tres motores para elegir. En su lanzamiento al mercado, la mencionada batería de 52 kWh (netos) sólo está disponible con el motor más potente: 110 kW. El año que viene habrá diferentes versiones no sólo con baterías de 40 kWh, sino también con motores eléctricos de 90 o 70 kW. Una cosa está clara: ambas baterías contienen células NMC prismáticas de AESC, el socio de baterías de Renault. Según Renault, los propios vehículos y las baterías (a partir de 2025) se fabricarán en el norte de Francia.

Los franceses dan una autonomía de 410 o 300 kilómetros según WLTP, dependiendo del tamaño de la batería. El fabricante cifra la velocidad máxima en 150 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h en menos de ocho segundos. Todos los vehículos eléctricos R5 cuentan de serie con un cargador de CA de 11 kW. Posibilidad de carga en corriente continua con capacidad de hasta 100 kilovatios. La ventana de tiempo para la carga rápida es de aproximadamente 30 minutos desde el 15 al 80 por ciento del nivel de carga (SoC). En postes de CA, el proceso de carga debería tardar entre 4,5 y 3,5 horas, dependiendo del tamaño de la batería.

Lo decepcionante es que Renault ofrezca inicialmente el R5 eléctrico en el mercado alemán sin la capacidad V2G prometida. De hecho, cada versión de los dos motores principales debería tener un cargador de CA bidireccional a bordo, como anunció Renault a mediados de 2023, para ser los primeros automóviles de la compañía capaces de vehículo a red (V2G), es decir, regresar electricidad a la red. la red. Hemos explicado exactamente cómo funciona esto aquí. Si bien la característica sobre en Francia Y España Los vehículos ya introducidos en Alemania sólo admiten V2L, que ya está muy extendido, es decir, la carga de dispositivos externos con una potencia de 3,7 kW.

La propia Renault no explica por qué la funcionalidad V2G no se ofreció inicialmente en Alemania. Como es sabido, la implementación en Europa se lleva a cabo a través de un contrato de movilización de electricidad del socio tecnológico alemán The Mobility House, que se utiliza para comercializar la energía vertida a la red. Es probable que la presencia de más de 900 operadores de redes eléctricas retrase su introducción en Alemania. En otros países, el número de operadores de red es de un solo dígito. Los representantes de Renault EV mencionaron en febrero en un evento previo al estreno mundial del modelo en París que esto era un desafío en Alemania.

Antes del inicio oficial de los pedidos el 31 de mayo, Renault concede a los titulares del llamado R5 R-Pass un plazo de diez días para realizar sus pedidos a partir de hoy. Esta tarjeta se puede adquirir de forma anticipada por 150€. Lo mismo se aplica a todos: cuando el coche se lanza al mercado, los clientes pueden elegir entre cinco colores: llamativos verdes y amarillos o los colores más discretos, Midnight Blue, Pearl White y Black Pearl. La pintura verde está disponible de fábrica, otros colores están disponibles por un costo adicional.

Tanto la versión Techno como la Iconic Five, que se pueden pedir en el momento del lanzamiento al mercado, se diferencian principalmente en términos de equipamiento interior y asientos. De serie ofrece climatizador automático, llantas de 18 pulgadas (“Techno” y “Chrono”), cámara de marcha atrás, control de crucero adaptativo y dos pantallas horizontales: una digital para el conductor de 10 pulgadas y una central de 10,1 pulgadas. . Pantalla para el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado. Este último incluye, entre otras cosas, un planificador de rutas diseñado específicamente para vehículos eléctricos.

Por cierto: en el mercado nacional francés, el R5 eléctrico se comercializa a un precio ligeramente superior. Dado que allí goza del incentivo de compra completo, al final cuesta menos que en Alemania, es decir, a partir de 29.490 euros.

