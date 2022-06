El rapero admite su enamoramiento y se atreve a coquetear

Leni Klum irrumpe en el modelo de negocio y reúne fans con fuerza.Foto: Sebastian Reuter/Getty Images para ti

La hija mayor de Heidi Klum, Lenny, comenzó su carrera como modelo hace algún tiempo. La primera sesión fotográfica para la portada de enero/febrero de Vogue 2021 estuvo cerca de ser una modelo. En la portada de una revista de moda se la vio con su madre.

Desde entonces, una serie de otros trabajos, campañas publicitarias e incluso un debut como juez invitado en el programa “GNTM” de Heidi para Leni han seguido su ejemplo. También se graduó recientemente de la escuela secundaria y reveló que no solo quiere ser modelo ahora, sino que también quiere estudiar y planea trabajar como diseñadora de interiores más adelante.

Con sus looks, la joven de 18 años no solo convence a marcas de moda y clientes, sino que también lo ha hecho con la debutante del rap alemán. Probar ahora Redes sociales Para llamar la atención sobre sí mismos y conectarlos rápidamente con Lenny.

El rapero Lil Shrimp intenta el contacto inicial

El nuevo fan de Lenny es Lil Schremp, quien ingresó a la escena del rap alemán hace tres años con solo 13 años. Por supuesto que tenía problemas para que sus compañeros lo tomaran en serio a esa edad, la mayoría de los raperos no creían en él a largo plazo. trayectoria profesional trayectoria profesional adolescente.

Mientras tanto, Lil Shrimp tiene 16 años y recientemente ha estado celebrando un gran éxito con la canción “Slide” que se disparó, especialmente en Tiktok. aficionados Con 50 millones de visitas, la pista obtuvo, también ganó: Ahora sigue al artista que aún es muy joven. Instagram Casi 40.000 suscriptores. Hace unos días, Lil Shrimp también anunció que había cerrado un negocio rentable.

Finalmente, cuando recientemente comenzó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, un fan quiso saber si actualmente le gusta alguien, y después de un poco de vacilación, admitió que le gusta Leni Klum:

Lil Shrimp le confiesa su amor a Lenny Klum.Foto: captura de pantalla / Instagram / lil_shrimp_official

El recién llegado hizo su primer intento de contacto para vincular a Lenny directamente con su historia. Sin embargo, es cuestionable si vio la publicación entre sus 1,4 millones de seguidores, al menos no interactuó con la predecesora.

Lenny Klum ya fue tomado

De hecho, Lenny ha sido abierta acerca de tener novio en el pasado: llevó a su compañero Aris Rachevsky a la alfombra roja por primera vez en octubre pasado en el estreno de Netflix de “The Harder They Fall”.

Una y otra vez publica fotos de ella luciendo como si amara a la descendencia de un zar ruso; desafortunadamente, Lil Shrimp probablemente tiene malas cartas. Además, Lenny Klum se queda a menudo por motivos de trabajo. Alemania Pero no hace mucho tiempo, la patria de su madre dio una fuerte negativa.

Especialmente con el idioma alemán. una comida Ella tiene problemas y, por lo tanto, no piensa mudarse a Alemania en un futuro cercano, dijo.lustreAnunciado: Se burlan de “todas esas salchichas” y las albóndigas tampoco le habrían hecho eso. Su conclusión fue “No estoy acostumbrada”. Así que si el rapero no está en Estados Unidos Engañoso, una reunión cara a cara probablemente no funcionará en este momento.

