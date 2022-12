Las mujeres obtienen las tarifas más altas para el campamento en la jungla, pero Priest X la obtiene barata por RTL

a: claire weiss

Finalmente ha llegado el momento: RTL ha anunciado los doce nominados para “I’m a Star – Get Me Out of Here” de la temporada 16. La esposa del jugador es una de las personas con mayores ingresos entre la población del monte, y otra se las arregla para negociar por salarios relativamente bajos.

AUSTRALIA – ¡Después de casi tres años de pandemia, Jungle Camp 2023 finalmente se puede lanzar nuevamente! 12 celebridades se sienten atraídas por la selva australiana, ya que 17 episodios mostrarán quién merece más una corona de arbustos.

Estas celebridades estarán en el campamento de la selva en 2023

Cecilia Asuro (26) Una estrella de la realidad

(26) Una estrella de la realidad julina minin (30) influyente

(30) influyente Tessa Bergmeyer (33) modelos

(33) modelos Verena Kerth (41) locutor de radio

(41) locutor de radio Jana Palask (43) actriz

(43) actriz claudia efenberg (57) Diseñador

(57) Diseñador gigi peruana (23) Una estrella de la realidad

(23) Una estrella de la realidad Cosme Setiolo (40), “Damas del Neckar”

(40), “Damas del Neckar” El dia del amor de papa (45), modelo internacional lucas cordalis (55) un cantante

(45), modelo internacional marcus morel (63), leyenda NDW Martín Semmelrog (67) representante

Jolina Menen, Cecilia Asuro y Jana Palask

A partir del 13 de enero de 2023 a las 21:30 horas julina minin (30), Cecilia Asuro y Jana Palask en “Soy una estrella – ¡Sácame de aquí!”. Jolina Mennen es una influencer de éxito y da consejos de belleza en YouTube. La futura campista es abierta sobre su transgénero y llegó a las listas de los más vendidos con su autobiografía Storytime. Obtuvo su primera experiencia televisiva en RTL High Diving.

Julina Menin, Cecilia Asuru y Jana Palaski (de izquierda a derecha) © RTL & Imago

Cecilia Asuro (26) Ya saltando de un reality show a otro. Ella ya ha aparecido en “The Bachelor”, “Promise Separate” y “Are You the One?”. IBES ahora debe darlo a conocer a un público más amplio. Jana Palask La mujer de 43 años es mejor conocida como la actriz de “Fack ju Göthe”. En “Summer House of the Stars”, a la actriz se le presenta un lado más personal en 2021. Hizo un gran revuelo en su espiritualidad en particular.

Martin Semmelrog, Gigi Peruana y Lucas Cordalis

tiene 67 años Martín Semmelrog En Jungle Camp Season 16 El candidato más grande. La leyenda del cine interpretó a personas sombrías o delincuentes juveniles desde una edad temprana. Su gran avance como actor llegó en 1981 con Das Boot. “La lista de Schindler” de Steven Spielberg es también uno de sus éxitos cinematográficos.

Martin Semmelrog, Gigi Peruvio y Lucas Cordalis (de izquierda a derecha) © RTL

Es el participante más joven en IBES. gigi peruana (23). La carrera televisiva del concepto autoproclamado comenzó con la película “Ex on the Beach”. Fue visto por última vez en la temporada 2 en Battle of the Reality Stars y Tempation Island VIP. lucas cordalis Se suponía que él (55) estaría en el campamento de la jungla en 2022, pero tuvo que cancelar debido a la enfermedad Corona. El cantante pop es esposo de Daniela Katzenberger (36) e hijo de King of the Jungle Costa Cordalis († 2 de julio de 2019). Su cuñada, Jenny Frankhauser, ganó el campamento en el monte.

Cosimo Cettiulo, Babis Loveday y Marcus Morel

Comenzó su “carrera” como candidata a largo plazo del DSDS. Cosme Setiolo (40). El cantante se hace llamar “Checker vom Neckar” y lanzó su primer sencillo, “Ketschup Mayo Sandwich” en 2010, pero fracasó. También es conocido por “Battle of the Reality Stars” y “The Summer Home of the Stars”. Babys Loveday (45) alguna vez fue considerada la modelo negra más famosa del mundo. En GNTM brindó una tutoría de plataforma 2021 para aspirantes a modelos.

Cosimo Citiolo, Papis Loveday y Markus Mörl (de izquierda a derecha) © RTL

marcus mohrl (63) Celebró el éxito a principios de los años ochenta en Neue Deutsche Welle. Su canción más famosa es “I Want to Have Fun”. En 1982 fue el actor principal de la película “Give Gas – I want fun” – junto a Nena.

Verena Kerth, Claudia Effenberg y Tessa Bergmeyer

Verena Kerth (41) Se dice en voz alta fotografía-Información Obtenga una de las tarifas más bajas en el campamento de la jungla. Ella es la ex leyenda del fútbol Oliver Kahn (53). Su relación llamó la atención cuando Khan, a los 13 años, dejó a su esposa embarazada, Simone, por Kerth. Verena ya ha aparecido en varios programas de televisión, tanto como invitada como presentadora.

Verena Kerth, Claudia Effenberg y Tessa Bergmeyer (de izquierda a derecha) © RTL

Según los informes, la esposa de otro exjugador negoció un trato mejor. claudia efenberg (57) Debe obtener las tarifas más altas en el campamento de la jungla. Es la esposa del exjugador nacional Stefan Effenberg (54). Completa la ronda Tessa Bergmeyer (33). Se hizo conocida en 2009 como una escandalosa nominada a “La próxima top model de Alemania”: mostró el dedo medio a la cámara y arrojó una sartén caliente a un compañero de cuarto en “Model-WG”. Fuentes utilizadas: media.rtl.com, bild.de