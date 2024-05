El Real Madrid se despidió de Toni Kroos de forma impresionante

BLas lágrimas brotaron de Toni Kroos. Cuando el astro centrocampista abandonó por última vez el Santiago Bernabéu y sus tres hijos ya le esperaban al margen, ya no pudo ocultar sus sentimientos. “Era fuerte hasta que vi a mis hijos. Ese momento me mató”, dijo Kroos sobre su emotiva despedida del héroe del fútbol español el sábado por la noche. “Durante estos 10 años, siempre me he sentido como en casa. “Fue un momento inolvidable”.

Pocas veces un jugador de la Realeza ha recibido una despedida como la de Kroos. En un enorme cartel se podía leer la frase “Gracias Leyenda”, y el jugador de 34 años fue lanzado al aire por sus compañeros alrededor de Luka Modric y compañía tras el empate 0-0 contra el Betis Sevilla, el sonido resonando una y otra vez desde las terrazas empinadas “Tony, Tony”. Kroos, que este verano pone fin a su carrera profesional tras la Eurocopa, quería despedirse en secreto. Simplemente salió completamente mal.

“Tiene un cuerpo de acero increíble”, dice el seleccionador nacional Julian Nagelsmann sobre Toni Kroos. Fuente: Agencia France-Presse/Javier Soriano

Kroos ganó 22 títulos con el Real Madrid

Su etapa en el Real Madrid aún no ha terminado y aún le queda una gran tarea por delante. “La mejor manera es ganar el puesto 15”, dijo Cross. Esta será la decimoquinta victoria de la Liga de Campeones el próximo sábado en la final de primera división contra el Borussia Dortmund en el estadio de Wembley de Londres. Para Kroos será el quinto gol con la camiseta del Real Madrid y el sexto en su carrera. En total, el campeón del mundo de 2014 ha ganado hasta ahora la asombrosa cifra de 22 trofeos con el Real Madrid.

“Es un jugador que ha hecho algo extraordinario para este club. Es la despedida que se merece. Es uno de los mejores jugadores”, dijo el exitoso entrenador Carlo Ancelotti. “Siempre tuvo un poco de ego y jugó para el equipo. . “Tenemos suerte de tenerlo aquí durante diez años”.

Para Ancelotti, Kroos fue un brazo extendido en el campo, junto con el mediapunta Modric, natural de Greifswald, que marcó una era en el centro del campo del Real Madrid.

Un hombre, un club, 22 títulos y tres hijos: Toni Kroos abandona los grandes escenarios tras la Eurocopa Fuente: Getty Images/Ángel Martínez

Kroos, que llegó a la capital española en el verano de 2014 por 30 millones de euros, siempre ha sido fiable. Jugó 464 partidos con la Real Selección, marcando 28 goles y marcando 98 goles. En cada una de sus 10 temporadas, logró una precisión de pase de al menos el 92 por ciento. Cuando las cosas se pusieron difíciles, Cross irradiaba calma y confianza. Ancelotti dijo: “No hay un jugador como Kroos en el mercado con sus cualidades, pero tenemos que sustituirlo de otra manera”.

Lo único que le falta a Kroos es la Eurocopa

Kroos podría haber firmado un nuevo contrato de un año con el Real Madrid, pero se negó. “Siempre quise irme en la cima de mi creatividad. Nunca quise que la gente me dijera eso, ya es suficiente”, explicó recientemente la decisión en su podcast “Einfach mal Luppen”.

De todos modos logró casi todo. Sin embargo, todavía le falta el título. El trofeo del Campeonato de Europa en verano podría poner fin a su exitosa carrera. Tras su regreso en marzo, Kroos se convirtió en el titular habitual de Julian Nagelsmann. En cualquier caso, el seleccionador nacional está impresionado por su forma física: “Si abrazas a Toni Kroos, aunque ya no tenga 20 años, ¡es como el acero!”. ¡Cuerpo increíble, todavía!

Finalmente terminará a más tardar el 14 de julio, que es el día de la final del Campeonato de Europa. Después de eso, Cross espera “más autodeterminación”. Ya ha impulsado varios proyectos, como su podcast, su fundación y su academia de fútbol, ​​a lo largo de su carrera. Finalmente su pequeña hija quiere verlo montado a caballo. Entonces no será aburrido.