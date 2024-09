El recaudador de depósitos Edeka trae carritos de compras llenos de envases vacíos y cobra rápidamente

tz consumidor

de: Kay Hartwig

el presiona divide

Puedes ganar mucho dinero con una gran selección de espacios en blanco. Pero el tiempo de espera en la máquina molesta a algunas personas. En la sucursal de Edeka las cosas funcionan de otra manera.

MÚNICH – Quien lleve sus artículos vacíos a un supermercado o tienda de descuento recibirá un pequeño reembolso. A veces, una boleta de depósito puede ser muy generosa, como fue el caso recientemente de uno de los clientes de Kaufland. Entonces tiene garantizada una compra para la próxima semana o dos. Los beneficios de un cliente de un supermercado en Alemania fueron igualmente rentables. A pesar de la enorme cantidad de espacios en blanco, recibió su comprobante de depósito en cuestión de segundos.

El cobrador de depósitos lleva el carro de la compra lleno de envases vacíos a Edeka: “Fue muy divertido”

Un usuario publica un vídeo en Instagram. Al parecer recogió una gran cantidad de envases vacíos y los llevó al supermercado. En una sucursal de Edica, el día de pago era por “dos días de festivales de la ciudad y casi diez horas de cobro de depósitos”. Pero en la máquina de depósito, sólo le llevó unos segundos lidiar con la interminable masa de latas y botellas vacías antes de que se acabaran todas las vacías. “Fue muy divertido”, dijo un cliente de un supermercado al describir su experiencia con la máquina expendedora inversa. En el clip explica por qué la operación no le costó ningún nervio.

Un cliente llevó este carrito de compras lleno al supermercado. Sin embargo, recibió el recibo por haberlo vaciado muy rápidamente. © Captura de pantalla/Reddit.com

Por lo general, los coleccionistas que tienen grandes cantidades de espacios en blanco no se hacen populares entre todos. A veces, los clientes que están detrás de ellos en la máquina de depósito reaccionan con enojo. Y los empleados de los supermercados no siempre están contentos cuando los clientes traen bolsas vacías a la tienda. En la sucursal de Edeka, a la que acudió el cliente en cuestión en su vídeo de Instagram, es poco probable que incluso los cobradores de depósitos especialmente diligentes causen preocupación entre el personal. Gracias a la revolucionaria máquina de depósito: la máquina traga bolsas de plástico enteras llenas de huecos en segundos, lo que acelera drásticamente el proceso de devolución del depósito.

Los recolectores de depósitos llevan bolsas llenas de botellas y latas a la sucursal de Edeka y solo necesitan unos minutos delante de la máquina

El vídeo muestra primero un carrito de compras lleno. Hay muchas bolsas de plástico infladas y vacías dentro y fuera de tu carrito de compras. Sin embargo, el depositario pudo sacar de la máquina en cuestión de segundos los comprobantes de depósito de esta impresionante cantidad de latas y botellas vacías. “El depósito sale rentable en la propia máquina que cuenta las botellas”, escribió un cliente de Edeka sobre su vídeo.

Efectivamente, vertió varias bolsas en la máquina de depósito, cerró la tapa y empezó a contar. Menos de un minuto después se mostró el pago. El cobrador de depósitos repitió el proceso varias veces. Al finalizar la compra, acabó con 153,59 €. El hecho de que no tardara mucho en hacerlo impresionó a muchos usuarios. Los comentarios iban desde “Potentes” hasta “Las máquinas son geniales, no las tenemos”. Un usuario preguntó: “¿Dónde está la genial máquina de depósito? Esto es genial para mí como usuario de silla de ruedas. Otro usuario dudaba que pudiera encontrarla en la sucursal de Edeka en Dresde”. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por el recaudador de depósitos.

¿Los recaudadores de depósitos tienen que pagar impuestos sobre sus declaraciones? El Ministerio Federal de Finanzas explica

Sin embargo, también hubo otros sonidos. Algunos usuarios advirtieron al recaudador de depósitos, a veces seriamente, sobre el pago de impuestos sobre sus ingresos derivados de los débitos acumulados. Según un portavoz del Ministerio Federal de Finanzas R Los impuestos sobre las botellas y latas depositadas sólo se pagan en circunstancias muy específicas. Si los ingresos anuales de un recaudador de depósitos exceden la exención fiscal básica de 11.604 €, debe gravar todos los ingresos que superen esta cantidad.

Por otro lado, un usuario no quedó del todo convencido con la máquina de depósito de mega capacidad y en la columna de comentarios debajo de la publicación simplemente escribió: “Apestan. Muchos pasan y no cuentan todas las botellas con precisión.” Es difícil determinar si esto es realmente así. Sin embargo, puede valer la pena el tiempo ahorrado, especialmente para aquellos que recogen depósitos con frecuencia, si algunas botellas y latas se escapan. la súper máquina inversa Mientras tanto, un detalle en la máquina de depósito de Rewe recientemente provocó risas. (incógnita)