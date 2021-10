El redactor de documentos sobre acero, Michael Cohen, cree que Praga está de acuerdo con Rusia a pesar del informe del Departamento de Justicia

Ex agente de inteligencia británica Christopher Steele, Autor de la Alianza de carga de documentos no probados entre Rusia Y donald trumpEl ex abogado de Trump, Michael Cohen, cree que mantuvo reuniones secretas en Praga a pesar de que el poder judicial no respalda la afirmación.

Cohen acusó a Praga de “reuniones secretas con funcionarios del Kremlin en agosto de 2016”. Sin embargo, Cohen testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara en 2019 que nunca fue a Praga y, después de un largo juicio, el poder judicial no pudo confirmar la afirmación de Steel.

George Stefanopoulos de ABC News se sentó con Steel y le preguntó directamente sobre Cohen, “Out of the Shadows: The Man Behind the Steel Dossier”.

“Según la declaración del Inspector General, una gran afirmación es: ‘¿Está de acuerdo con el hallazgo del FBI de que no sucedió?”

Cohen dice en el libro que las descripciones del tractor, la topadora de acero y la ‘contaminación’ de Slams Trump no son ciertas

Steele insistió en que el documento fue exacto durante toda la entrevista, pero que el inspector judicial general Michael E. Steele no pudo confirmar el informe. Horowitz descubrió.

“No, no lo hice”, dijo Steele.

Cohen se volvió contra Trump y compartió información sobre el expresidente con abogados. En un libro, Cohen llamó a Trump “un tramposo, un mentiroso, un fraude, un matón, un racista, un cazador, un estafador” e “inmoral”.

Pero falsificó la historia del viaje a Praga en el complot de conspiración relacionado con Rusia. Cohen Cumplió condena en prisión Después de declararse culpable de violaciones a las finanzas de campaña y fraude bancario, pero fue liberado del arresto domiciliario el año pasado.

El FBI estableció Evidence of Steel Dossier para contactos rusos, dice Bar

“Michael Cohen convirtió a Donald Trump por completo. Lo culpó de todo tipo de cosas”, dijo Stefanopolos. “Si hace esto, viola la lógica de que no diría eso ahora”.

Steel no estuvo de acuerdo.

“Es en gran parte una culpa autoinfligida”, dijo Steele.

Stephen Paulus preguntó qué estaba acusando Cohen, a lo que el escritor respondió, “traición, implícitamente”.

“Ha contado todas las historias desde que fue a prisión y se volvió contra el presidente Trump. ¿Por qué no admitiría esto?”

“Debido a que creo que este es un acto muy culpable y despreciable, creo que puede tener miedo de ver las consecuencias por otras razones”, dijo Steele.

En este caso, se le preguntó a Stephen si no confiaba en el FBI.

“Estoy dispuesto a aceptar que no todo en el documento es 100 por ciento exacto y todavía no estoy seguro de si es uno de ellos”, dijo Steele.

Las preguntas sobre el viaje de Cohen a Praga provienen de un documento publicado en enero de 2017 por Busfeed News que describe acusaciones valiosas y sin fundamento contra Trump. Horowitz criticó al FBI en su declaración por depender en gran medida de la documentación para obtener órdenes de vigilancia por parte del funcionario de campaña de Trump, Carter.

En agosto de 2017, Cohen negó las acusaciones hechas en el documento y las calificó de “completamente falsas”. El abogado de Cohen dijo que Cohen “nunca viajó a Praga, República Checa, como lo demuestra su pasaporte” y “no asistió a reuniones con funcionarios del Kremlin en Praga en agosto de 2016”.

Cuando se publicó el documento por primera vez, Cohen tuiteó el 10 de enero de 2017: “Nunca en mi vida he estado en Praga. # Noticias falsas”.

Steel recopiló información para el controvertido archivo en nombre de Fusion GPS, que fue encargado por el Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton para realizar una investigación de la oposición financiada por el bufete de abogados Perkins Coy.

Brooke Singman y Tyler Olson de Fox News contribuyeron al informe.