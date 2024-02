El rover de la NASA no puede utilizar láseres: un problema técnico en Marte

Página principal sepamos

El rover Perseverance podría necesitar urgentemente un mecánico en Marte. Como eso no es posible, la NASA está buscando otras formas de solucionarlo.

PASADENA – Desde que la nave espacial más nueva de la NASA aterrizó en Marte en febrero de 2021, Perseverance ha estado recopilando datos sobre el Planeta Rojo y enviándolos de regreso a la Tierra. También ha habido algunos descubrimientos innovadores. Por ejemplo, el rover ha descubierto pruebas claras de agua antigua en Marte o materiales orgánicos en el Planeta Rojo. Para ello, Perseverance produjo oxígeno en Marte utilizando un instrumento.

La NASA quiere utilizar el rover Perseverance para buscar rastros de vida en Marte

La NASA envió el rover a Marte para observar más de cerca el cráter Jezero, un antiguo lago conectado al delta de un río donde la película “Perseverance” reveló la historia del agua en Marte. El rover investigará las condiciones que existían en Marte y si alguna vez hubo vida en Marte. Para ello, el robot de la NASA examina muestras de rocas utilizando, entre otras cosas, cámaras, espectrómetros y láseres. Pero ahora hay un problema con eso.

Como la NASA Comunica, un equipo está estudiando actualmente un instrumento rover llamado “Sherlock”. Está situado en la parte delantera del brazo robótico “Perseverance” y consiste, entre otras cosas, en un láser que apunta a interesantes rocas marcianas. La cámara y el espectrómetro de Sherlock pueden analizar rocas, siempre buscando signos de agua o materia orgánica pasadas.

El rover Perseverance de la NASA no puede utilizar láseres en Marte

Pero esto no parece posible por el momento, como describe la NASA en su sitio web. Actualmente, una de las dos tapas que evitan que se acumule polvo en la lente Sherlock se encuentra parcialmente abierta. “En esta situación, la cobertura afecta la recopilación de datos científicos”, dice la NASA. El problema está presente desde principios de enero. “Con la cubierta en su posición actual, el dispositivo no puede utilizar el láser y no puede recopilar datos espectrales”, escribió la agencia espacial estadounidense.

Un equipo examinó el vehículo para encontrar la causa y posibles soluciones. Para comprender mejor cómo se comporta el motor de la tapa, el equipo envió comandos al dispositivo para cambiar la fuente de energía. Sin embargo, todavía no se ha encontrado ninguna solución.

La NASA busca una solución al problema del rover Perseverance en Marte

Sin embargo, existe una salida para los datos espectrales: se pueden recopilar utilizando la cámara Watson en color de Sherlock. Este hecho demuestra que la NASA tiene mucha experiencia en el diseño de misiones a Marte: los instrumentos Perseverance se desarrollaron de tal manera que el rover podría realizar sus tareas incluso si uno de los siete instrumentos fallara. Las herramientas “Pixl” y “SuperCam” también pueden recopilar datos espectrales.

Por lo tanto, la NASA no entra en pánico, sino que intenta encontrar con calma una solución al problema. Esto no es fácil, después de todo, un mecánico no puede viajar a Marte y reparar el rover allí.

Sin embargo, hay buenas noticias: Perseverance se basa en el exitoso rover Curiosity de la NASA, que lleva más de una década investigando Marte. Si Perseverance tiene una resistencia similar, el rover todavía tendría varios años para explorar Marte. (factura impaga)