¿Cuándo puedo volver a contagiarme de coronavirus?

Sin embargo, el mensaje que se ha difundido recientemente, especialmente en las redes sociales, de que el riesgo de daño a la salud aumenta exponencialmente con cada infección adicional puede ser respaldado por los métodos utilizados en el estudio. no pruebes. El estudio compara a las personas que se vuelven a infectar con las personas que no se vuelven a infectar. Está claro que aquellos con infecciones recurrentes están peor que otros, escribe. Rubí Bhattacharyaun inmunólogo de la Escuela de Medicina de Harvard, en Twitter. El estudio no compara la gravedad de la enfermedad con la primera infección. Hay varios indicios de otros estudios de que es menos difícil.

La única conclusión posible del estudio es que volver a infectarse es peor que nunca volver a infectarse, escribió el matemático. cristina panecilloProfesor de Investigación Operativa en University College London en Twitter.

El problema no es tanto los datos abstractos, sino su interpretación. Por supuesto, es importante evitar la infección, ya que cada uno puede tener un impacto negativo en la salud en general. Esto se aplica a cualquier infección por cualquier patógeno. Se convierte en un problema cuando las personas interpretan los datos de este estudio como una indicación del apocalipsis venidero, Ruby Bhattacharya critica.

El estudio de caso sobre el tema de la “reinfección” se está volviendo más largo, más complejo y más confuso también. El significado depende, por ejemplo, del lugar y el período de tiempo en el que se realizó el estudio y la edad o el estado de salud de los participantes. Desafortunadamente, las conclusiones de estos estudios a menudo son engañosas. Luego aparecen informes, sobre todo en las redes sociales, que cuestionan la eficacia de las vacunas o el funcionamiento del sistema inmunitario humano en su conjunto. “En Escocia, ahora en el verano del tercer año de la epidemia, hay más personas infectadas con Covid que nunca. A pesar de la vacunación y la reciente infección BA.1/2. Ni estacionalidad ni inmunidad. No endémica. El periodista de datos suizo dice con una mirada sombría. marca brubacher en Twitter. Bruppacher está ignorando el hecho de que cada vacuna y cada infección en la población ayuda a que las personas sean más resistentes al coronavirus. Este virus, que no es un monstruo, también lleva bloques de construcción moleculares inmutables contra los cuales el sistema inmunitario construye gradualmente una protección permanente.

¿Las infecciones frecuentes aumentan el riesgo de desarrollar Long Covid?

Algunos expertos dicenCada infección con el coronavirus conlleva un riesgo igualmente alto de contraer Long Covid. Al igual que con la ruleta rusa, puede acertar uno después del primer acierto, el otro después del tercero o no acertar ninguno. otros profesionales Se cree que el riesgo a largo plazo de Covid es mayor para las personas no vacunadas durante el curso de la primera infección. Debido a que el sistema inmunitario no está bien preparado para ese primer contacto, el virus puede multiplicarse rápidamente en el peor de los casos. Ahora, uno de los factores de riesgo de Long Covid es la presencia de una gran cantidad de virus que carga el cuerpo en las primeras etapas de la infección. Esto es más bajo en personas que han tenido una infección y/o han sido vacunadas, porque las células defensivas y los anticuerpos ya están disponibles para evitar que el virus se propague rápidamente.