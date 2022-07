Estos 10 alimentos te ayudarán a deshacerte de las piernas hinchadas

Edema: retención de agua A menudo sucede en el verano.

tensión de retención de aguaSe siente hinchado y sus piernas están pesadas y grises. A pesar de que no has engordado ni un gramo y eres muy cuidadosa con tu dieta, te encuentras mal y tus jeans están más apretados que de costumbre. Causas de la retención de agua – o Edema – misceláneas. Pero no tiene por qué ser una enfermedad. Bastante a menudo Temperaturas cálidas de verano Para favorecer la retención de agua, especialmente en las piernas. también uno Una dieta rica en carbohidratos o rica en sal o azúcar Puede mejorar el edema.

Retención de líquidos: ¿qué hay detrás?

a mi ligera hinchazón Puede ser en las manos, los pies o la cara. el calor Vamos o cuando llevas mucho tiempo de pie o sentado. La hinchazón en los pies o las piernas es más común en verano que en invierno. Estos pequeños bultos desaparecen por sí solos. Sin embargo, si la hinchazón no desaparece por sí sola, se recomienda usar una ver a un médico.





Estas causas de edema pueden ser:

insuficiencia cardiaca

Enfermedades del sistema linfático

enfermedades venosas

Deficiencia de proteína

Lesiones y artritis

exceso de peso

¿Tu cuerpo lo construye? retención de agua Pero vuelve a desaparecer al poco tiempo, presumiblemente porque no hay ninguna enfermedad detrás. Entonces es particularmente deseable mirarte alimento ser respetado.

Deshidratar tu cuerpo: estos alimentos te ayudarán a deshacerte de la retención de líquidos

con el Nutrición apropiada puede Deshágase de la retención de agua rápidamente O incluso prevenir directamente el edema. tener 10 comestibles Recolectado para ti, que drena activamente tu cuerpo.

1. Arándanos – como fruta o como jugo

Ya sea como fruta en muesli, yogur o como batido (sin azúcar): los arándanos son un auténtico milagro drenante. La fruta ayuda al cuerpo a eliminar contaminantes y puedes cubrir parte de tus requerimientos de líquidos con jugo.

2. Espárragos – ya sean verdes o blancos

Los espárragos son especialmente populares en Alemania: drenan mucho el agua. Una gran cantidad de ácido aspártico se encuentra tanto en los espárragos verdes como en los blancos. Este ácido estimula la actividad de los riñones y por lo tanto asegura que el cuerpo excrete más agua. Casi los espárragos en sí consisten en agua y casi no contienen calorías, mientras que al mismo tiempo proporcionan al cuerpo muchas vitaminas y ácido fólico.

3. Agua: simple y eficaz

Probablemente no sea la primera vez que escuchas esto, aunque suene contradictorio: tienes que beber mucha agua para deshidratar tu cuerpo. Cuando tu cuerpo teme a la deshidratación, retiene y almacena toda el agua en el cuerpo. Si bebes suficiente agua, tu cuerpo secreta líquido y te libera de toxinas.

4. Arroz – Gel de baño de potasio

El arroz tiene un alto contenido de potasio, lo que ayuda a eliminar el exceso de líquido. Si opta por la versión integral, también obtendrá una buena cantidad de fibra dietética. Incluso si son carbohidratos, entonces arroz seguro.

5. Plátanos: dulces, sabrosos y escurridos

Al igual que el arroz, los plátanos también contienen mucho potasio y, por lo tanto, deshidratan el cuerpo. La fruta también tiene un sabor delicioso y dulce.

6. Pepino – ayuda a procesar las proteínas

El pepino contiene un 95% de agua y también tiene un efecto diurético. La enzima erepsina también asegura que el cuerpo pueda procesar mejor las proteínas. Especialmente en verano, los pepinos frescos son definitivamente el bocadillo perfecto.

7. Patatas – pero sin pelar

Las papas son saludables, por supuesto, pero solo tienen un efecto deshidratante si las cocinas y las comes con piel. El peeling contiene sustancias esenciales que te liberan de la retención de líquidos.

8. Peras – Afrutado más fresco y más drenante que las manzanas

Si bien las peras tienen más calorías que las manzanas, también tienen un mayor efecto de secado en su cuerpo. El fruto contiene fósforo, potasio y calcio.

9. Té de ortiga: una cura milagrosa para la deshidratación

El té de ortiga no es para todos cuando se trata de sabor, pero cuando se trata de drenaje, es una verdadera cura milagrosa. Sobre todo, tiene un efecto drenante ya que estimula la producción de orina y la limpieza renal. Sin embargo, no se debe consumir demasiado, ya que puede aumentar la presión arterial.

10. Apio – contenido de calcio y potasio

El apio es alto en calcio y potasio y apenas tiene calorías. La planta regula el intercambio de líquidos en el cuerpo y por lo tanto reduce la retención de agua. Tenga cuidado con la enfermedad renal: primero debe consultar a un médico.

Conclusión: Secar el cuerpo naturalmente – posible, pero no en todos los casos

Reverso Retención de agua en el cuerpo. Proceder es a la derecha a través y a través de un nutrición saludable posible. Si el edema realmente cede, no hay necesidad de visitar Médico es necesario. Sin embargo, si experimenta una retención de agua dolorosa y permanente, siempre es recomendable consultar a un médico. Porque entonces el lipedema u otra enfermedad puede estar detrás.

