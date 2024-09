El seguimiento de la edad debería poder predecir la esperanza de vida futura

periódico Fulda tutor salud

de: Judith Brown

Mucha gente quiere vivir el mayor tiempo posible y envejecer sanamente. En el futuro, la prueba puede predecir cuántos años tendrá. © Zoonar.com/Kasper Ravlo/IMAGO

Una prueba que pueda medir la edad biológica debería poder predecir cuántos años tendrá. Este fue el resultado del estudio.

Fulda – La edad cronológica es el número de años que has vivido. Sin embargo, la edad cronológica habla fuerte Institutos Max Planck de Biología del Envejecimiento Dice poco sobre el estado actual de salud del cuerpo. El estado del cuerpo ya puede determinarse mediante el llamado La edad biológica se puede determinar..

Investigadores del Hospital General de Massachusetts en Boston (EE.UU.) han utilizado para su estudio una prueba que puede medir la edad biológica. Con la ayuda de esta prueba, quieren poder predecir la edad que tendrán las personas en el futuro. el escribe 24vita.de.

Envejecimiento saludable: un reloj de edad debería poder predecir la edad cronológica

Los científicos han desarrollado un sistema que utiliza proteínas para tratar enfermedades crónicas Enfermedades Y conozca sus riesgos. Para ello, utilizan una prueba que mide la edad biológica utilizando proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo humano (proteínas plasmáticas circulantes).

También permite predecir los riesgos de enfermedades relacionadas con la edad, como: Diabetes, cáncerEnfermedades neurológicas, así como enfermedades cardíacas, renales, hepáticas y pulmonares. Según los investigadores, este también podría ser el caso. Se pueden predecir muertes si los afectados siguen viviendo como antes.

Para realizar el estudio, el equipo de investigación analizó los datos de salud de unas 45.000 personas. Entre otras cosas, donaron muestras de sangre y pusieron sus datos a disposición de una base de datos en Gran Bretaña (UK Biobank), que se utiliza especialmente en estudios a largo plazo sobre el cáncer. Con estos datos, los científicos pudieron identificar 204 proteínas en su sistema que pueden usarse para determinar la edad biológica. Lo posicionaron en relación con las funciones cognitivas y físicas de los participantes.

La prueba aún no es adecuada para uso práctico, pero puede mejorar las opciones de diagnóstico en el futuro.

Los investigadores ahora quieren utilizar esta prueba para predecir cómo envejecerán las personas mayores. Llaman a su sistema recién desarrollado “proteína reloj”. La proteómica implica el estudio de las proteínas, es decir, la totalidad de proteínas que se encuentran en la célula humana.

Sin embargo, las pruebas a esta edad todavía requieren demasiado tiempo y son complejas para usarse en la atención médica. Sin embargo, en el futuro, la edad puede afectar las posibilidades de diagnóstico.

