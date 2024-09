La Tierra capturará una “miniluna”, pero sólo por poco tiempo

Hogar sepamos

La Luna “real” ha estado orbitando la Tierra durante miles de millones de años. Una segunda luna, llamada “pequeña luna”, se unirá durante algunas semanas. (Avatar) © IMAGO/Zvonimir Barisin/PIXSELL

Un estudio reveló que el asteroide 2024 PT5 pronto se convertirá en la pequeña luna temporal de la Tierra. Su movimiento sugiere un pasado interesante.

MADRID – Nuestro planeta Tierra gira constantemente alrededor de su luna y no se puede pasar desapercibida en el cielo. Sin embargo, también hay otros cuerpos celestes que nos acompañan en nuestro viaje alrededor del Sol, que no son visibles ni siquiera para la gente corriente. Un ejemplo de ello es Kamo’oalewa, el llamado “semisatélite” que acompaña a la Tierra durante años, aunque en realidad orbita alrededor del Sol.

Las “lunas menores” son pequeños asteroides que son “capturados” temporalmente por la Tierra

Además, existen las “minilunas”, que son pequeños cuerpos celestes capturados por la gravedad de la Tierra y colocados en órbita alrededor de nuestro planeta. Según un equipo de investigación español, una “miniluna” de este tipo pronto será capturada por la Tierra. El cuerpo celeste en cuestión es el asteroide 2024 PT5 de aproximadamente diez metros de ancho, descubierto el 7 de agosto de 2024 por el telescopio Atlas en Sudáfrica.

Se espera que el asteroide 2024 PT5 sea una “miniluna” de la Tierra durante 56,6 días.

Investigadores españoles predijeron en un estudio que “2024 PT5 se convertirá en una pequeña luna de la Tierra el 29 de septiembre de 2024 y volverá a la trayectoria heliocéntrica después de 56,6 días, el 25 de noviembre”. en Notas de investigación de la Sociedad Astronómica Estadounidense publicado convertirse en.

El estudio también afirma que es “poco probable” que la esfera sea un objeto artificial. Entonces, no es basura espacial lo que se ha confundido con un pequeño asteroide. En cambio, el equipo de investigación sospecha que puede ser un asteroide de clase Arjuna, con una órbita similar a la de la Tierra.

La “pequeña luna” de la Tierra probablemente tenga un pasado interesante, junto con su “gran” luna.

El pequeño asteroide 2024 PT5, que se convertirá temporalmente en la pequeña luna de la Tierra, no será visible a simple vista. Con una magnitud de sólo 27,6, es muy débil y, por tanto, difícil de ver incluso con telescopios de aficionados. Esto es desafortunado, porque el PT5 2024 probablemente tenga un pasado interesante. Su movimiento lleva a los expertos a creer que “puede tratarse de una pieza expulsada como resultado de una colisión lunar”, como Paul Chodas, del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. vs New York Times Explicó.

Cuasatélites, lunas pequeñas y la luna “real”. El “semisatélite” parece orbitar la Tierra pero en realidad está orbitando el Sol. Sin embargo, su órbita da la impresión de que gira alrededor de la Tierra. Esto significa que su trayectoria alrededor del Sol lo mantiene siempre cerca de la Tierra. Una “miniluna” es un cuerpo celeste que ha sido capturado por la gravedad de la Tierra y orbita completamente alrededor de la Tierra al menos una vez. La Luna “real” ha estado orbitando la Tierra durante miles de millones de años, manteniendo estable al planeta azul. READ Si no miras de cerca la luna llena, te perderás el fenómeno del cielo.

Técnicamente, este cuerpo celeste no es una “miniluna” en absoluto, porque no permanece el tiempo suficiente.

Aunque es posible que la miniluna temporal de la Tierra descienda de la luna “grande”, técnicamente no es una miniluna en absoluto. Para ser considerado como tal, el objeto debe completar una órbita completa alrededor de la Tierra al menos una vez, lo que no hace el 2024 PT5. “Ciertamente no va a revolucionar completamente el sistema Tierra-Luna este otoño, por lo que no estoy seguro de clasificarlo como una miniluna”, confirma Lance Benner, jefe del Programa de Investigación de Radar de Asteroides de Jett. Laboratorio de Propulsión.

No importa cómo se quiera clasificar el pequeño asteroide 2024 PT5, no es el primer objeto que orbita temporalmente la Tierra. Por ejemplo, el objeto NX1 orbitó brevemente la Tierra en 1981 y 2022, y se espera que regrese brevemente en 2051. El asteroide 2020 CD3 también acompañó ocasionalmente a la Tierra en forma de una pequeña luna. (factura impaga)