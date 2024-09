El software beta del HomePod puede ‘bloquear’ los altavoces | neblina en línea

Una advertencia actual para los propietarios de HomePod mini que participan en el programa beta para desarrolladores de Apple: la última versión Beta 2 del software HomePod 18.1 puede “romper” los dispositivos, es decir, dejarlos completamente inutilizables. Denúncialo Afectado en X. Según se informa, Apple ahora ha respondido y tiene una segunda respuesta. La beta ha sido retirada.. El software HomePod 18.1, también conocido internamente como audioOS, está de vuelta en su primera versión beta.

ella ya no responde

Ya no es posible acceder a los dispositivos defectuosos desde el exterior. Ya no responde a las operaciones y ya no aparece en la red. Y también restauración A través de canales regulares En muchos casos esto no fue posible porque los parlantes inteligentes ya no aparecen en el Finder, donde se pueden restaurar. Sin embargo, en algunos casos, se debe utilizar una aplicación de gestión. componente de manzana Ayudó.

Todavía no está claro por qué se produce el ladrillo. Si no es posible restaurar a través de Finder o Apple Configurator (en ambos casos, el HomePod mini está conectado a una Mac a través de USB-C), solo Apple podrá ayudar. el apoya Del fabricante o Genius Bar en la tienda Tienes opciones adicionales para iniciar intentos de reactivación. Es posible que también sea necesario reemplazar todo el amplificador si esto ya no es posible.

No es el primer problema del ladrillo

Apple ya se encontró con un gran problema este otoño: los modelos de iPad Pro con SoC M4 se apagaron tan pronto como se instaló el software iPadOS 18 normal. También en este caso Apple respondió rápidamente retirando el programa, pero hasta el día de hoy no ha resuelto el problema. Apple confirmó que el error sólo se encontró en una “pequeña cantidad de dispositivos” y no está claro qué lo causa exactamente.

Incluso en el caso de los iPad afectados, es posible que no sea posible restaurarlo, también porque el software ya ha sido retirado. Actualmente tienes que ponerte en contacto con el soporte técnico de Apple para que tu iPad vuelva a la vida, un hecho muy molesto. El hecho de que los usuarios habituales y no sólo los probadores beta se vieran afectados hace que el incidente sea aún más problemático. Incluso puede provocar la pérdida de datos.



(Licenciatura)