El sostén de Daniela Katzenberger explota durante un entrenamiento físico

tz estrellas

está dividido

A Daniela Katzenberger también le encanta compartir momentos embarazosos en Instagram. Esto incluye los pequeños errores que la estrella de reality cometió recientemente durante un entrenamiento físico.

MALLORCA – En Instagram, a la inmigrante Daniela Katzenberger (36) le encanta mostrar a sus fans su lado normal, incluidas las historias vergonzosas. La joven de 36 años no solo ofrece un vistazo a su vida en su hogar adoptivo en Mallorca y con su familia, sino que también demuestra una y otra vez su gran sentido del humor, como lo demuestra una nueva historia de Instagram del gimnasio. .

El sostén no le hace frente a la atleta femenina Daniela Katzenberger

La historia está protagonizada por la estrella de la telerrealidad levantando pesas en el gimnasio. Como informa “t-online.de”. Junto a él está Coach the Cat, que lleva mallas negras y un sostén deportivo gris que se cierra con cremallera. Pero como muestra el breve clip, se abre durante el levantamiento de pesas.

Celulitis, bikini, quemaduras solares: las mejores fotos de Daniela Katzenberger Ver galería de fotos

El gato que se ríe toca el pecho y sostiene un sostén deportivo en sus manos. “¡Incluso mi pecho está hundido!” Ella escribe según “t-online.de” sobre el video y trata su pequeña falsedad con humor. Surge otra historia: el sostén no quiere continuar y el gato se ríe y admite la derrota.

De Playboy a estrella de telerrealidad

En 2009, Daniela Katzenberger se hizo famosa en el programa de VOX “Up and Away – My Foreign Diary” cuando intentó proponerle matrimonio personalmente a Hugh Hefner (1926-2017) para “Playboy”.

El sostén de Daniela Katzenberger explotó mientras practicaba deportes, como muestra el video del gato en Instagram. © Instagram

Mientras tanto, la esposa de Lucas Cordalis, de 55 años y madre de una niña de siete años, no solo es una exitosa estrella de telerrealidad con su telenovela documental, sino que también se ha consolidado como autora, cantante y actriz.

La madre del gato, la estrella de “Goodbye Germany”, Iris Cline, también está en los titulares. Se dice que Paco Steinbeck es el nuevo hombre del lado de Iris Klein. Ahora, el “súper comerciante” comenta los rumores por primera vez. Fuente utilizada: Instagram