10 años de ‘Sing My Song’: Nico Santos es escupido

El sexto episodio de “Barter Party” pertenece a “Tausendsassa” Nico Santos. Para la tabla superior de 30 años, LEA y Clueso and Co están haciendo todo lo posible. Puedes escuchar hip-pop, rock y baladas del mundo de los duendes.

Para algunos es un trampolín, para otros es una iluminación artística: “Sing mein Song” deja a cada artista con un sentimiento muy especial. Para Nico Santos, el primer compromiso en 2020 (Temporada 7) fue algo muy especial: “Sing My Song” me cambió por completo como persona y como músico”, dijo con interés el polifacético entrenador a sus compañeros de escucha.

Stephanie Kloss y Allie Newman no pudieron contener las lágrimas de la emoción. (Foto: RTL/Marcus Hertrich)

Lo que parece ser la norma adquiere rápida e inesperadamente una gran profundidad y emoción. Nico revela que poco antes de su primera visita a Sudáfrica, se encontró en un lío privado. Afortunadamente, la nueva semilla de felicidad en el amor se ha convertido en un rayo de esperanza: “Durante este tiempo conocí a mi actual esposa. Tres años después, estoy sentado aquí como esposo y sé que encontré mi lugar en la vida”. ”, revela Nikko con los ojos vidriosos.

“¿Hablas en serio?”

El Michael Jackson de Mallorca se mece en el sofá sabiendo muy bien que la noche que se avecina abrirá muchas puertas antiguas. Musicalmente, nada puede realmente noquear a los multiinstrumentistas que crecieron en cuatro idiomas, al menos eso es lo que pensarías. Pero cuando Clueso convirtió la pista de baile “Play With Fire” en una pista de hip-pop alemán con una vibra de Linkin Park, el hablador Niko se atragantó por un momento. Stefanie Kloß hace lo mismo de inmediato y profundiza en la caja de poderosos trucos (“Streets Of Gold”). El hielo está roto. Niko se sorprende: “¿Hablas en serio?” pregunta la testaferro de Silbermonde, que sonríe de pies a cabeza. “¡Puedes golpearme entonces!” Nico grita después de las dos primeras canciones.

Eso sí, los presentes, con olor a mecha, no se iban a rendir. Entre historias de cumpleaños tumultuosos, recuerdos de los primeros días y explicaciones intrigantes de la carrera (“Mi papá era parte de una banda de jazz de 14 músicos y mi mamá tocaba en una mezcla de grunge: no pude evitarlo, tenía que tocar ¡música!”). Todos los amigos y colegas tienen cartas de triunfo en la manga. Cuddle bard LEA una vez más envía saludos muy emotivos desde el mundo élfico murmurante (“Would I Lie to You”). Alli Neumann toma la guitarra y saca un palo de indie rock de la bolsa (“Seguro”): “¡También salí con tu mamá!” Voces de cantante coloridas. Segundos después, Montez aparece en el escenario y demuestra que él también puede manejar baladas pesadas sin ningún problema (“Low On Love”): “¡El hombre es un niño milagroso!” Nico ánimo.

Con una túnica de Coldplay en el gran escenario

Para colmo, el presentador Johannes Oerding revela el primer gran éxito internacional de Nico (“Home” una vez alcanzó el número 11 en las listas de singles de Australia) y la eleva al gran escenario del estadio en una aparición en Coldplay. Como agradecimiento, el autor ofrece la codiciada flor de protea: “¡Eres un anfitrión maravilloso!” Niko se enamora de Johannes, que parece pasar desapercibido. Poco después, la velada de Santos fue cosa del pasado. No es fácil para Nico Santos hacer una comparación con su debut hace tres años. Pero luego tiene que admitir: “¡Fue mucho más claro e intenso esta vez!”