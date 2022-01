El sueño turco del futuro: Togg: ¿un automóvil electrónico pensado de una manera completamente diferente?

Desde que los vehículos eléctricos anunciaron la transformación de la movilidad, nuevos jugadores han estado inundando el mercado. Mientras tanto, no necesariamente regresaron de China, sino también de Turquía. Togg es el nombre de una marca que quiere abrir nuevos caminos con su presidente, Gürcan Karakaş.

Viene de Turquía y compite con los chinos, pero felizmente lleva la conversación en alemán. Mehmet Gürkan Karakaş está agradecido por cada oportunidad de pulir las habilidades lingüísticas que ha adquirido durante los últimos 30 años en Bosch. Pero el inteligente gerente, que pasó de ser gerente de departamento en Swabian a jefe del consorcio Togg, no solo aprendió alemán durante su estadía en Stuttgart, sino que también aprendió cómo funciona la industria automotriz. Es por eso que él también sabe por qué ella se desvió del movimiento. Se dio cuenta de que la vida, y sobre todo los negocios, ya no se hacen en la calle, sino en Internet.

El diseño del estudio Togg presentado en Las Vegas fue creado en colaboración entre Pininfarina y el exjefe de diseño de VW, Murat Günak. (Foto: Togg)

No en vano, todos los fabricantes intentaron de alguna manera introducir la red en el automóvil. “Pero estos intentos están condenados al fracaso”, dice Karakaş, quien quiere que lo pruebes de otra manera: “Pondremos el automóvil en línea y lo haremos parte de un ecosistema general”, declaró el jefe de Togg. Porque a diferencia de los últimos 100 años, el dinero ya no está en el hardware, es decir, en el coche, sino en los datos y el acceso al conductor, dice el directivo y vuelve a comparar el coche con un smartphone. Cualquiera que no pueda realizar este cambio será transferido a un fabricante de hardware. “No queremos ser otro Foxconn, queremos ser Apple”, dice Karakaş, quien quiere ganar su dinero en algún momento a través de servicios y datos en lugar del automóvil en sí. Mañana es mejor que pasado mañana.

Togg quiere vender el servicio

“Sin embargo, para hacer esto, el automóvil debe diseñarse de manera muy diferente que antes”, dice el ex director de Bosch, llamando la atención sobre el “Ecosistema de movilidad inteligente avanzada”, que su equipo también presentó en CES en Las Vegas. A primera vista, este es un cupé moderno, pero de ninguna manera es un cupé compacto de clase con paisajes de pantalla ahora estándar, cuya forma fue creada a través de la interacción de Pininfarina y el ex director de diseño de Volkswagen, Murat. Junak. Pero a segunda vista, el cuatro puertas es ante todo un ordenador sobre ruedas que quiere impresionar con una nueva arquitectura electrónica que no es menos importante que la plataforma de otros fabricantes.

El estudio de Togg es ante todo un ordenador sobre ruedas que quiere impresionar con una nueva arquitectura electrónica. (Foto: Togg)

Ellos, y no el conjunto del piso, serán el elemento competitivo central del automóvil en el futuro y, por lo tanto, serán fundamentales para el éxito. Por eso Karakaş habla nada menos que de las prestaciones y la autonomía de los sedanes eléctricos que de cuatro consolas en lugar de las 100 normales, y del nuevo sistema operativo con inteligencia artificial y redes integrales que posibilitan servicios completamente nuevos. Esto no solo hace que la planificación multimodal sea divertida para los niños, sino que, por primera vez, también puede pagar fácilmente servicios como otros modos de transporte desde el automóvil.

“Esta función de pago es solo una de las más de 20 nuevas aplicaciones que hemos identificado con clientes potenciales a partir de más de 1000 ideas como servicios innovadores y deseables y las hemos implementado para nuestros automóviles”. No sería más preciso, pero todos estos son trabajos que no existen en ninguna parte, y lo suficientemente deseables como para impulsar a los clientes a cambiar.

125.000 coches al año

Una vez más, el estudio de Togg en Las Vegas se compara con un teléfono inteligente en circulación. (Foto: Togg)

Por supuesto, el enfoque no es completamente nuevo y resuena en casi todas las nuevas empresas, independientemente de si se llama Tesla, Lucid o Nio, y, por supuesto, VW, Mercedes o BMW también tienen ese enfoque en su radar para el futuro. Lo nuevo es Togg Origins. Porque Karakaş no es una startup y no proviene de China o Estados Unidos. Togg proviene de Turquía y se escribe como Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu o en inglés: Turkish Automobile Initiative Group y es una fusión de cuatro grandes empresas minoristas, de construcción de camiones y de logística.

Esto hace que las cosas sean emocionantes. Porque Turquía ha sido hasta ahora un lugar en blanco en el mapa del mundo del automóvil. Aunque cientos de miles de automóviles como el Ford Transit o el Fiat Tipo se construyen en el Bósforo cada año para terceros, hasta ahora no se fabrican más de tres modelos Devrim de la década de 1960 en su nombre.

Pero antes del costo extra técnico realmente grande, Togg quiere impulsar un SUV tradicional con un motor eléctrico al mercado. (Foto: Togg)

Karakaş salió con el objetivo de cambiar eso, que había sido presupuestado en 3.500 millones de euros, se incluyó a la Cámara de Comercio e Industria y comenzó una carrera impresionante para ponerse al día. No es de extrañar que al presidente Erdoğan le guste que lo arrastren desde la parte delantera del carruaje y lo empujen una y otra vez hasta el escenario del estreno. Hasta ahora, solo Karakaş tiene grandes planes y grandes esperanzas. Pero pronto quiere crear hechos: la estructura de la planta en Gemlik, en el noroeste, se completó, solo están construyendo las primeras líneas de producción y la producción, inicialmente diseñada para 125,000 autos por año, comenzará en el invierno.

Comienza en Turquía

Sin embargo, no comienza con una limusina futurista de Las Vegas, sino con un SUV relativamente tradicional, que también tienes que comprar y no puedes reservar como servicio, imagina más tarde Karakaş. El primero tiene la forma de un BMW iX3 con 200 o 400 CV y ​​una autonomía de 300 o 500 km y los precios deberían estar al nivel de competidores tradicionales como Nissan Qashqai, Peugeot 3008 o VW Tiguan. Karakash. “Si podemos vencerlos, no tenemos que preocuparnos por la competencia de los SUV eléctricos”.

Los modelos Togg deberían salir inicialmente a la venta en Turquía. El jefe Togg Karakaş (centro) está convencido de que solo puedes salir al mundo si puedes conquistar tu mercado local. (Foto: Togg)

¿No debería, al menos no en este momento. Hasta ahora, Turquía ha sido un país en desarrollo en lo que respecta a la movilidad eléctrica. “Apenas hay automóviles y no hay infraestructura”, admite Karakaş. Pero con el estado tan cerca, el presidente Togg quiere cambiar eso rápidamente y ha elaborado un plan con el gobierno y ha propuesto una red de unos 250.000 pilotes para políticos, que debería ser suficiente para el equipamiento inicial del país. “A 30.000 € por estación de carga, esta es una inversión manejable”.

Aunque ciertamente hay mejores países para el primer servicio, Karakaş todavía quiere comenzar en Turquía. Para él, esto no es solo una cuestión de honor, sino también de éxito. Porque si no lo logramos en nuestro país de origen, no tendremos que intentarlo en ningún otro lugar, está convencido. Pero si Togg tiene un comienzo exitoso en Turquía, Karakaş comenzará a exportar en 2024 y Alemania estará a la cabeza. Por lo tanto, es muy probable que el ex gerente de Bosch pueda demostrar sus habilidades lingüísticas más a menudo dentro de dos años como máximo.