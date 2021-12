El técnico del BVB, Rose, ataca al experto en televisión Hamann tras ganar 3-0

Después de su éxito contra Greuther Fürth, el entrenador del Borussia Dortmund toma represalias contra un crítico de toda la vida, y está respondiendo de frente.

Entrenador del Borussia Dortmund Marco Rose Y el experto Didi Hamann no será amigo cercano en el corto plazo. “Tengo una opinión diferente de Didi Hamann y digo: Didi Hamann lo clava”, dijo Rose después de la victoria por 3-0 sobre la línea de fondo de SpVgg Greuther Fürth en Sky TV y estaba enojado por las críticas a largo plazo del primero. futbolista nacional. “Así que ponerse de pie y dispararnos cada semana es difícil”. Rose señaló los grandes problemas de personal en BVB Esta temporada la vuelta es buena. “Tenemos 34 puntos en Bundesliga “Ya ha jugado dos partidos decentes”, dijo el técnico, que solo entrenó a los equipos negro y amarillo en el verano.

Hamann calculó los resultados del ex entrenador del Gladbach en Dortmund: “Perdí cuatro veces en 16 partidos y tres en la Liga de Campeones. Es decir: perdí siete en 22 partidos oficiales, y esto es un tercio de los partidos”, dijo el experto. : “Tienes que empezar a jugar mejor al fútbol en algún momento. Creo que ellos pueden jugar mejor al fútbol”. Si no pudieran hacer un mejor trabajo, él no lo diría.

Quizás algún día invite a Hamann al estadio oa su casa, dijo Rose. La aceptación del estudio de televisión llegó de inmediato. “Saludos a Dortmund. Estoy feliz de aceptar la invitación”, dijo Hamann. “Estaría feliz de venir al estadio cuando vuelva a trabajar. O a su casa cuando tome una copa de vino”.