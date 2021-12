Transmisión en vivo de biatlón de hoy: la carrera femenina en Francia

Biatlón: Dennis Hermann es uno de los mejores corredores. © picture alliance / dpa / TT AGENCIA DE NOTICIAS / AP | Anders Weklund

La Copa del Mundo de Biatlón 2021/22 continúa en Francia. El jueves fue la carrera de velocidad femenina del programa en Annecy / Le Grand-Bornand. Mart Olsbo Royceland volvió a ganar y las alemanas tuvieron problemas.

Annecy / Le Grand-Bornand – continúa con Copa del Mundo 2021/22 de Biatlón. En Francia, hay seis carreras en cuatro días en el programa. Empezaron Mujeres con el enemigo el jueves. Franziska Preuss tuvo que cancelar en poco tiempo, y Dennis Hermann fue el mejor alemán.

Marte Olsbu Roeiseland de Noruega Ganó el sprint en Annecy / Le Grand-Bournane. En la última carrera de biatlón del año calendario, me senté durante 15 segundos. Frente al campeón local Anis Beskun de Francia y Elvira Oberg de Suecia vía.

Después de un tiro impecable y un buen rendimiento durante 7,5 km, Royceland estaba en lo más alto del podio y Amplió su progreso en la Copa del Mundo en general..

Biatlón: Prius fuera, Hermann falla en el campo de tiro

Las mujeres alemanas se fueron sin su cheque de pago Mejor enemigo atlético Francesca Press En carrera falló un buen resultado.

Biatlón: Franziska Preuss falla tras caerse de las escaleras

Dennis Hermann Fue 14 ° con dos penaltis, pero corrió bien en la persecución Solo buenos 50 segundos tarde en Rossland.

Biatlón: Hinz y Voigt en el horizonte, Hettich completamente fuera de serie

Vanessa Haines (27.) Tuvo que ejecutar un bucle de penaltis y está 1:07 detrás del noruego. Vanessa Voigt (32) La carrera comienza el sábado después del ciclo de penalización 1:14.

Anna Fidel (59) Disparo sin falta en ambos ataques, pero corría detrás de una carrera larga y cruzó la línea de meta a unos dos minutos del ganador. Janina Hettich (79) tuvo un día muy amargo, cometió cuatro errores y se perdió el top 60 perseguidor.

El biatlón de hoy en directo: el resultado intermedio al final

1 – Mart Olspo Ruesland (Noruega) 20: Error 22.0 / 0 2 – Anis Biscon (Francia) + 15,4 / 0 3 – Elvira Oberg (Suecia) + 16,1 / 2

resultado completo

La caza continúa el sábado para las mujeres. A la 1 pm se reproducirá, chiemgau24.de está incluido en la transmisión en vivo.

Biatlón: cinta en vivo de la carrera de atletismo femenino

El corre: Hettich es totalmente irrelevante. Cometiste tres errores, por lo que también extrañarás al acosador el sábado. También fue una salida masiva el domingo para ellos. Solo las 25 mejores mujeres de la Copa del Mundo y las cinco mejores atletas de la Copa del Mundo actual pueden correr allí. Esto es amargo.

El corre: Anna Wedel muestra sus puntos fuertes en el campo de tiro y se mantiene impecable una vez más. Dicho esto, solo tiene 38 años, lo que nos dice mucho sobre su estado de carrera.

El corre: Janina Hettich comienza con un tiro penal, simplemente no se está recuperando. Su calificación para los Juegos Olímpicos se está reduciendo lentamente.

El corre: El pedestal parece estar de pie. Marty Olspo Royceland ganará la carrera por delante de Anais Biscond y Elvira Oberg.

El corre: Anna Weidel y Janina Hittich están ahora en el camino correcto. Weidel llega en el primer disparo y golpea todo. Por el lado de los corredores, claramente ya es tarde.

El corre: Vanessa Haines finalizó 23 con 1:07 min. Esta es una posición inicial decente para un perseguidor.

El corre: Hermann está ahora en el puesto 12 y Vanessa Voigt en el 24. La brecha de Hermann con Royland es de 48 segundos en la persecución, lo que aún es posible.

El corre: “La situación en realidad no es tan difícil y el viento apenas se notaba. El primer error me puso bajo presión de inmediato, no ayudó”, dijo Hermann al final.

El corre: Hermann aún tuvo el segundo mejor tiempo de ejecución al final, eso es una buena noticia. Sin error, habría sido una clara candidata al podio de hoy.

El corre: Vanessa Haines falló el último disparo aquí, eso es agridulce. Esto significa que ella también va por detrás de Hermann.

El corre: Marte Olsbu Roeiseland Al final, está claramente tomando la iniciativa. Ella defenderá su camiseta amarilla y potencialmente también ganará esa actuación.

El corre: Hermann cruzó la novena línea de meta, pero lo más probable es que aún esté fuera de los diez primeros. Voigt no se pone de pie y también está huyendo.

El corre: Royland en los últimos metros. Ella tomará la delantera aquí en un minuto y tendrá muchas posibilidades de ganar esta carrera.

El corre: Vanessa Haines comienza sin errores. Oberg es segunda, aunque cometió dos errores más que Hauser.

El corre: Marte Olsbu Roeiseland podría poner el campo patas arriba. El noruego llega al escenario del rodaje. Ella borró todo esto, es increíble. ¡Ella puede ganar esta carrera aquí!

El corre: Lisa Teresa Hauser tomó brevemente la iniciativa, pero luego fue reemplazada por Anais Biscond. Ambos no tienen faltas y tienen buenas posibilidades en el podio.

El corre: Vanessa Voigt se limpia todo acostado, ese es un buen comienzo.

El corre: Elvira Oberg golpea todo de pie. Ha cometido dos penaltis en decúbito prono, pero ha vuelto a ser muy rápida y todavía puede subir al podio aquí.

El corre: Hermann es el primer atleta en cruzar la línea de meta. Marte Olsbu Roeiseland pega todo y entra con la delantera tras el disparo.

El corre: Fue reemplazado por el francés Anis Biscond. ¡Aquí hay un estado de ánimo real!

El corre: La atención se centra en “casi”. Lisa Teresa Hauser pega todo y se adelanta tras el segundo disparo.

El corre: Terrell Eckhoff debe ingresar al ring de penalización de pie. Casi todos los candidatos no estuvieron exentos de errores a pesar de las buenas condiciones.

El corre: Anis Chevalier-Boucher hace hervir el estadio. Ella está acostada golpeando todo y conduciendo.

El corre: Hana Sola comete un segundo error. Sin embargo, está claro que está frente a Hermann.

El corre: Hanna Öberg tiene que hacer un anillo de penalización mientras está acostada. Incluso su hermana Elvira cometió dos errores.

El corre: Oh no, el último disparo está mal. Iba bien, pero ahora esto la está frenando.

El corre: Para Hermann, ahora es el momento de disparar. La puntuación de hoy es la base para el perseguidor del sábado. Debería permanecer libre de errores ahora.

El corre: Terrell Eckhoff sale impecable y toma la delantera en la salida. Lisa Teresa Hauser lo golpea todo y ahora está en segundo lugar.

El corre: Ahora se está volviendo realmente ruidoso aquí. Justin Brisaz-Boucher llega al campo de tiro. Ella también tiene que ejecutar un ring de penalización y tiene mucho tiempo en el campo de tiro.

El corre: Hana Sola ya está disparando. Ella también tiene que ir al área de penalti, los candidatos aún no están listos.

El corre: Entonces, echemos un vistazo al disparo de reflejos de Dennis Herrmann. Las condiciones son buenas. Sin embargo, dispara un ring de penalti y tiene que correr 150 metros más.

El corre: Sola es más rápido que Hermann en los primeros metros. El alemán ya se acerca al campo de tiro.

El corre: Y ya arrancó Hana Sola, que superó al pelotón en la última carrera.

El corre: La carrera se acelera instantáneamente. Todos los favoritos eligieron números iniciales bajos.

El corre: Bueno, vamos. Dennis Hermann está en la línea. Primero tiene que correr 2,5 kilómetros y luego ir al primer tiroteo.

Transmisión en vivo de biatlón de hoy: la posición de salida antes de la carrera

Antes de la carrera: Dennis Hermann se prepara, hoy abre la carrera.

Antes de la carrera: Choza llena en Annecy / Le Grand-Bornand: los espectadores están permitidos aquí, varios miles llegaron al ring.

Antes de la carrera: Veamos los números iniciales de los favoritos. Hermann abrió la carrera, y tiene Sola 5, Justin Brisaz-Boucher 8, Hauser 12, Hanna Oberg 17, Elvira Oberg 20 y Marti Olspo Roysland 32.

Antes de la carrera: Echemos un vistazo a las circunstancias. El clima en Annecy es templado, el termómetro marca 4 grados. El viento es notable pero no golpeó el campo con mucha fuerza.

Antes de la carrera: Así que Bruce no puede empezar hoy, así que extrañarás al acosador el sábado. Solo los 60 primeros enemigos pueden comenzar desde allí.

Antes de la carrera: Además, ve Vanessa Voigt (37), Vanessa Haines (46), Anna Weddell (86), Janina Hettich (92) en principio. Weidel y Hettich siguen luchando por el estándar olímpico, y Voigt e Hinz quieren mejorar aún más su forma.

Antes de la carrera: Así que el mejor atleta alemán de sprint hasta la fecha debe tener éxito. Ahora, las esperanzas descansan en Dennis Hermann, quien comenzará la carrera con el poseedor del número 1 de inmediato.

Antes de la carrera: Franziska Preuss tiene que arreglárselas en poco tiempo. Toda la información está disponible aquí: Biatlón: Franziska Preuss falla tras caerse de las escaleras

Antes de la carrera: Hola y bienvenido a la cinta en vivo en chiemgau24.de para el torneo de biatlón de hoy en Annecy / Le Grand-Bornand.

Biatlón hoy en retransmisión en directo: el informe inicial de la carrera

Entonces quieres damas alemanas Por primera vez en el Mundial 2021/22 de biatlón Consigue una plataforma contra el enemigo. Hubo tres sprints de 7.5km con dos unidades disparando en la temporada anterior de biatlón.

Transmisión en vivo de biatlón de hoy: Prius y Hermann comienzan desde el principio

a Quinto lugar para Francesca Bruce La segunda carrera en Östersund fue el mejor resultado del biatleta alemán hasta ahora. El jueves en Francia debería subir dos puestos.

Inicialmente, las mujeres de DSV participaron en la primera competencia en Annecy / Le Grand-Bornand. Dennis Hermann abrirá la carreraFranziska Preuss comenzó con el número 3.

Biatlón en vivo: cuatro mujeres más de DSV

El sprint es una de las especialidades del biatlón Concéntrese en el rendimiento de carrera Situaciones. Prius y Hermann son los velocistas más fuertes del equipo alemán y, por lo tanto, tienen las mejores posibilidades de éxito.

Además, vaya Vanessa Voigt (37), Vanessa Haines (46), Anna Weddell (86), Janina Hettich (92) en principio. Weidel y Hettich siguen luchando por el estándar olímpico, y Voigt e Hinz quieren mejorar aún más su forma.

Biatlón en cinta en vivo: muchos favoritos al principio

Una vez más, no nos faltan competencias internacionales por el cuarto puesto en la Copa del Mundo de Biatlón 2021/22. Marte Olsbu Roeiseland de Noruega Viaja a Francia con la camiseta amarilla.

el Las hermanas de Oberg, Hanna y Elvira Se han presentado en buena forma en la temporada de biatlón hasta ahora. Además, debería tener el francés sobre Justin Brisaz-Boucher, la austriaca Lisa Teresa Hauser y Hana Sola de Bielorrusia en el cartel.

Un día después de que las damas se van, ellas también Hombres en la carrera de Annecy / Le Grand-Bornand. chiemgau24.de está incluido en todas las carreras de biatlón de la temporada en la transmisión en vivo.

