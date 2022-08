Gladbach vs Hoffenheim: PK pony en la piscina de striptease

¡Por fin empieza de nuevo! ¡La Bundesliga entra en su sexagésima temporada! El Borussia Mönchengladbach comenzará la nueva temporada como lo hizo la última vez: con un partido en casa contra el TSG 1899 Hoffenheim.

Sábado (6 de agosto de 2022/3:30 p. m.) Los Colts quieren comenzar la nueva temporada con una victoria lo antes posible bajo la dirección del nuevo entrenador Daniel Farke (45) en el Borussia Park.

PERO: Después de una derrota de 1:5 contra el VfL en la ronda 34 de la temporada anterior, Kraichgauer aún puede tener el resultado de su acuerdo con el club del Bajo Rin. ¿Quién tendrá la ventaja al final?

Toda la información sobre Bundesliga– Comienzo de Fohlenelf en GladbachLIVE-cinta.

Gladbach vs Hoffenheim: toda la información del partido en la cinta

14:16: Esto concluye la conferencia de prensa para potrancas.

14:15: El Borussia fue preguntado por el fútbol femenino. Virkus explica que quiere mejorar las condiciones de la mujer para lograr los mejores resultados posibles. Él enfatiza que esto es algo para pensar.

14:14: A Virkus se le volvió a preguntar sobre Eberl. ¿En qué condiciones puede el entrenador pasar a otro club? Ferkus se refiere a Stefan Schippers. “este no es mi problema”.

14:13: Se le preguntó a Fark cuándo celebraría. Indica el final de la temporada. “Cuando se hace algo después de una larga temporada, a veces puedes despedir a cinco personas”.

14:12: ¿Qué ha cambiado en el TSG bajo el Breitenreiter? Según Fark, el club tiene una filosofía clara y no se desvía mucho de ella. Pero con Andre Breitenreiter, el equipo ahora tiene un entrenador excepcional que ha hecho un gran trabajo, especialmente recientemente en Zúrich. Su letra es clara y definitivamente intentará pasársela a TSG. “Tenemos que movernos bien en muchas áreas”, advierte.

14:09: Ganar tu primer juego competitivo te da confianza. Farke dice que es lo mismo con el primer partido de la Bundesliga. Sin embargo, uno no debe leer demasiado en el primer juego.

14:08: Según Verkus, ningún jugador ha indicado que no quiera ampliar su contrato con el Borussia. Ferkus dice que no hay ofertas para jugadores habilidosos.

14:06: Se le preguntó a Fark sobre Flo Newhouse. ¿En qué sitio internacional se ve? FARC no quiere ver jugadores en categorías. Seis, ocho o diez tienen diferentes asignaciones en diferentes clubes. Newhouse tiene mucha creatividad, buen juego de pases. “Es peligroso en los goles, puede dar asistencias y tiene muchas cualidades. La posición en la que puede intervenir decisivamente en el juego es perfecta para él”.

14:04: Se le preguntó a Virkus sobre Max Eberl y los rumores sobre el cambio de RB. Ferkus dice que estaría feliz de ver a Eberle regresar a la Bundesliga. “Si puede volver a aparecer en los deportes profesionales, sería genial. Es un gran entrenador”.

14:03: Farke fue preguntado por el VAR. ¿Deberían los espectadores del estadio mostrar escenas críticas en la pantalla? Fark dice que no piensa mucho en eso. Ve ventajas y desventajas. “Confío en las personas responsables que lo cuidan todos los días. Estoy seguro de que tomarán las decisiones correctas”.

14:01: Farc ya no quiere mirar atrás. Su equipo ha alcanzado un buen nivel físico en la preparación y está bien preparado para la nueva temporada.

14:00: ¿Quién representará a Stendl como líder? “Jan Sommer es el capitán adjunto y guiará al equipo al campo cuando esté en forma. Si no funciona, hay muchos otros candidatos”, explica Farke.

13:58: Fark admite que es difícil poner jugadores en el banquillo. Pero para él, es parte del trabajo. Siempre quiere comunicar las decisiones abiertamente. Pero el equipo se lo pone fácil con su estilo abierto, autocrítico y honesto.

13:57: Se le preguntó a Fark sobre la importancia de la velocidad. Él dice que la velocidad es de suma importancia en el fútbol.

13:53: Fark confirma que Al Mahran tiene dos fuertes laterales derechos en su equipo: Joe Scully y Stefan Lainer. No quiere comprometerse con quien está actualmente a cargo. Con su experiencia, el Liner siempre es un problema en el once inicial. La competencia por equipos es importante esta temporada. “Es probable que ninguno de mis jugadores juegue 90 minutos en los 34 partidos”, dice.

13:52: Virkus insiste una vez más en que debe llegar un reemplazo de Breel Embolo. Sin embargo, nadie debe entrar en pánico. Además, todavía se quiere ampliar los contratos. Si eso funciona, estará satisfecho con su primera ventana de transferencia.

13:51: Farke espera que el Bayern de Múnich tenga la mayor cantidad de posibilidades de ganar el torneo. Considera que Dortmund, Leverkusen y Leipzig son los principales competidores. Él cree en una temporada emocionante en la Bundesliga.

13:50: “Si los chicos tiran lo que pueden en la báscula y tenemos un lugar de un dígito en la tabla, estaré muy satisfecho. Si terminamos 10º y los partidos son buenos, también estaré feliz”, dice Ferkus cuando se le pregunta sobre los objetivos.

13:49: “Lo básico siempre tiene que ser correcto”, confirmó Farke cuando se le preguntó qué esperaba de su equipo el sábado. “Estamos enfocados en el primer partido y queremos ser buenos en todas las áreas. Queremos ser disciplinados y comportarnos bien tácticamente”.

13:47: Farc concentrada y concentrada por el partido que se avecina. Explica que ser el director técnico del Borussia se siente como “lo de siempre”. “Tratamos el partido con respeto, pero también con anticipación porque sabemos que estamos bien preparados. Queremos tener el mejor comienzo posible”.

13:45: ¿Quién reemplazará a Stindl en el once inicial? Fark dice que hay algunas opciones en el equipo, incluso si Lars es muy importante y será difícil reemplazarlo. “Nunca puedes reemplazar a un jugador así 1-1”, dijo el entrenador. Puede haber otro tipo de jugador que sustituya a Stindl el sábado. Intentarás hacer una buena elección y esperar que funcione.

13:43: Ferkus espera que los fanáticos no juzguen el camino que han tomado hasta que termine la temporada.

13:42: Se le preguntó a Virkus sobre la importancia de la temporada y también sobre una carrera planificada como fanático de los Ultras. Él dice que el objetivo principal será volver a poner al Borussia en el camino correcto. Se requiere paciencia. “Además, es bueno tener una buena relación con el equipo, el entrenador y la afición, porque este es el capital de este club y hay que cuidarlo”, dijo el entrenador. Está contento con el trabajo de los aficionados.

13:40: “No existe el juego de fútbol perfecto por el que nos esforzamos”, dijo Farke sobre el partido de copa contra Oberachern. “Defendimos muy bien y no permitimos muchas ocasiones claras de gol en el partido, pero ese también es nuestro objetivo”, dijo el técnico. “Pero nuestra protección profunda no encajaba bien cuando abdicamos. Eso fue un problema colectivo”, explica, pero reconoce que son solo detalles.

13:37: A las Farc les encanta cuando juegan equipos, como el Hoffenheim. Sin embargo, no necesariamente quiere ganar el juego 6:5, sino que también quiere ser bueno defendiendo. El partido de la última jornada de la temporada pasada se considera un referente para él, ya que hay nuevos entrenadores para ambos equipos. Sin embargo, Fark admite haber jugado el partido con gran respeto. “Pero también estamos deseando que llegue el partido”.

13:36: Luca Netz se perdió la sesión de hoy por motivos de salud y es dudoso que sea durante el fin de semana. “Tenemos que esperar las próximas 48 horas”, dice Fark.

13:36: La pregunta se le hace al personal. Fark deja claro que Stindel va a salir. Pero espera volver a los entrenamientos lo antes posible. Pero no es una opción en el partido del Hoffenheim. Sommer y Sippel están de regreso y ambos se ven bien para el fin de semana. Bayer también se ha entrenado y va por buen camino. Friedrich aún no ha participado en los entrenamientos del equipo, por lo que puede que no sea una opción para el fin de semana. El técnico quiere esperar a ver el final de la semana. Wolf y Kony también volvieron a entrenar, pero aún no están al 100 por ciento.

13:33: ¡La cena está servida! Todos los interesados ​​están sentados. La rueda de prensa comienza antes del partido de la Bundesliga contra el Hoffenheim.

13:15: Los asientos en el podio en la sala de prensa de Foals todavía están vacíos. Pero ya a las 13:30, el entrenador Daniel Farke y el técnico Roland Verkus están aquí para responder a las preguntas de los medios. En la barra GladbachLIVE, luego están las frases más importantes para leer.

12:31: ¿Cómo se prepararon los potros para el inicio de la Liga Alemana? ¿Contra qué equipo estará en el primer partido? Hoffenheim ¿Estar alli? ¿Cómo quieren los Gladbachers batirse en duelo con los Kraichgauers? W: ¿Ocurre algo más en el mercado de fichajes? El entrenador en jefe Daniel Farke y el manager Roland Verkus (55) pueden responder todas estas preguntas el jueves (4 de agosto) en la conferencia de prensa previa al duelo. El acto comenzará a las 13.30 horas en la sala de prensa del Borussia Park. GladbachLIVE estará allí y luego le brindará las declaraciones más importantes hechas por los jugadores del Borussia para que las lea.

10:22: Los resúmenes de los juegos se pueden ver a las 3:30 p. m. en ARD, que también se transmitirá a partir de las 6:30 p. m., como antes.

9:32 am: El partido de individuales comienza a partir de las 3:15 p. m. en “Sky Sport Bundesliga 3 HD”.

8:55 am: La transmisión comienza a las 14:00 horas por el canal “Sky Sport Bundesliga 1 HD/UHD”. La conferencia de la Bundesliga también se llevará a cabo allí en una fecha posterior, donde los fanáticos de Gladbach podrán seguir otros partidos además del partido de los Colts.

8:40 am: Si prefieres ver el partido desde casa, puedes hacerlo en el canal de pago”cieloSí. Sin embargo, se requiere una suscripción o boleto diario para esto.

07:23: Todos los boletos se pueden imprimir fácilmente en casa a través de Print @ Home o simplemente descargarlos a un teléfono móvil como “Boletos portátiles” hasta el comienzo del juego. Los visitantes de última hora también pueden comprar entradas en la taquilla el sábado (6 de agosto) a partir de las 13.30 h.

07.02: W: Dado que TSG no tomó sus boletos para el Complejo 6A y 7A, pueden Borussia Abrir este espacio a todos los house lovers con efecto inmediato y ofrecer un gran número de entradas baratas a 25 euros y 8 euros para niños.

06.45 horas: Aún quedan entradas para el duelo de Bundesliga entre Borussia y Hoffenheim. Como se informa actualmente sobre los potros, hasta el momento se han vendido 45,250 boletos para el juego. A excepción de los asientos en el lado norte, los fanáticos en Portal de boletos en línea Actualmente comprando boletos para todas las áreas del estadio.