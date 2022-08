Gladbach coquetea con la estrella de la DFB: se dice que el Eintracht Frankfurt también está interesado

Julian Weigl (n° 15) regresó con la selección para el partido internacional ante Israel (2-0).Foto: IMAGO / Equipo 2 / IMAGO / Equipo 2

04/08/2022, 08:03 04/08/2022, 08:04

Después de casi exactamente cinco años sin una nominación al premio selección nacional Julian Weigl parecía resignado a principios de marzo: “Sería una gran sorpresa si te subieras al tren de la Copa del Mundo”, reveló en el Podcast de Mañana.

Poco después, llegó la llamada del seleccionador nacional Hansi Flick, menos de dos semanas después. Llegó contra Weigel en un partido amistoso Israel De hecho, para su sexta aparición internacional.

En la victoria por 2-0 sobre Israel, Hansi Flick (derecha) dejó jugar a Julian Weigel durante una buena hora. Foto: Imago / Sven Simon

Al igual que muchos profesionales alemanes en el extranjero, Wiegel también se llevó a casa una victoria en el Benfica de Lisboa. Alemania No era el interés de la mayoría del público y por lo tanto parece que no ha tenido una oportunidad para la selección en mucho tiempo. Incluso después de que el Benfica fuera nombrado Futbolista del Año 2021, todavía tuvo que esperar nueve meses antes de que el nuevo seleccionador nacional lo nominara. Con el fin de recomendarse para la Copa del Mundo, el ex de Dortmund ya puede ir a Bundesliga volver.

El Benfica pide 15 millones de euros y el Gladbach quiere ofrecer menos de 10 millones de euros

Como una revista deportiva portuguesa”registros” Y el “cielo“Informe unánime El Borussia Mönchengladbach trabaja actualmente en el fichaje del jugador de 26 años. Según la televisora ​​de pago, el Benfica debería exigir 15 millones de euros por seis jugadores (valor de mercado: 22 millones), pero el Gladbach no puede permitirse el millón de dólares.

Según el “registro” también se supone Eintracht Fráncfort Weigl en la nota. Según información de Sky, este no debería ser el caso.

Weigl se mudó a Portugal en enero de 2020 por 20 millones de euros, lo que lo convierte en el segundo contrato más caro en la historia del Benfica. En su primera temporada, luchó por un puesto regular y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores jugadores.

Julian Weigl (izquierda), aquí en el partido contra el Oporto, recibió el ‘Premio Cosme Damiao’ de los aficionados del Benfica en 2021 como Jugador del Año del Benfica.Foto: Foto Alianza / Pedro Rocha

Hasta ahora, Weigel ha jugado 111 partidos con el Benfica (cinco goles) en la UEFA Liga de Campeones Lisboa alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, Weigl aún no ha ganado el título con los campeones récord portugueses.

(kilobytes)