Lucien Favre pone un signo de exclamación en el mercado de fichajes con OGC Nice | Deportes

Lucien Favre (64) y OGC Nice hacen una verdadera declaración en el mercado de transferencias: ¡La Ligue 1 ha fichado al portero Kasper Schmeichel (35)!

El partido de 84 partidos internacionales de Dinamarca fue un elemento habitual en la Premier League. Jugó para el Leicester City durante 11 años y ganó el Campeonato de Inglaterra con estilo con los “Foxes” en 2016. Casi nadie esperaba que Schmeichel dejara el club nuevamente. ¡Ahora esto ya está sucediendo!

Kasper Schmeichel es el partido entre las columnas en el Leicester City Foto: Getty Images

Favre y los funcionarios de Niza parecen haber hecho mucha persuasión. A un año de que expire su contrato, el hijo de la leyenda danesa Peter Schmeichel, de 58 años, se atreve ahora a dar el salto a la Costa Azul, lejos de Inglaterra, donde era el favorito de la afición del club.

El acuerdo de transferencia de Schmeichel también se relaciona con el hecho de que Favre no logró cortejar al portero del Gladbach, Yann Sommer (33). Sommer, que lleva siete años en el Gladbach, también es considerado un portero increíblemente fiable. Simplemente no quiere irse del Borussia. Ni siquiera para su ex entrenador Favre…

La próxima temporada, que comienza en Niza a nivel nacional el 7 de agosto con un partido fuera de casa en Toulouse, el club jugará en la Conference League. Kasper Schmeichel no habría jugado para el Leicester City después de una temporada decepcionante en la que el club terminó octavo en la Premier League.

El director general del Niza, Aiyawat Srivaddhanaprabha (37), sobre el nuevo portero: “Su influencia y liderazgo dentro y fuera del campo hablan mucho de él como profesional, como futbolista y como persona. Las experiencias que él, el club y nuestra afición tienen compartido durante los últimos 11 años significa que siempre será parte de esta familia”.

Según informes de los medios, el contrato de Schmeichel con el Niza se extiende hasta 2025.