El traspaso de Sabitzer causa mucho escarnio y malicia en Inglaterra

Marcel Sabitzer no pudo estar a la altura de las altas expectativas en el Bayern de Múnich. Ahora espera más tiempo de juego en el Manchester United.Foto: dpa/Sven Hoppe

fútbol internacional

La carrera de Marcel Sabitzer en la Bundesliga estuvo marcada por constantes altibajos: en la primera temporada del Leipzig en el Oberhaus, fue subcampeón (2017) y Sabitzer fue coronado Futbolista Austriaco del Año. La próxima temporada estuvo marcada por las lesiones (2018) antes de que realmente se recuperara e incluso se convirtiera en el capitán del RB en 2020.

Después de un año saltó al FC baviera Múnich, donde no cumplió con las expectativas en su primera temporada. Recién en la primera mitad de la actual temporada puede Ventajas sobre Leon Goretzka aparecen, pero al final también pierden esta comparación.

El Bayern cede ahora al jugador de 28 años al Manchester United hasta final de temporadaEl centrocampista Christian Eriksen se lesionó el tobillo dos días antes. A la luz de la carrera de Sabitzer en la Bundesliga, los expertos en Inglaterra están debatiendo el potencial del recién llegado.

Paul Merson llama a Sabitzer una “compra de pánico de cuarto grado”

Para el ex jugador del Arsenal, Paul Merson, está claro: “El 1 de enero no había interés [Sabitzer]Recordó en Sky Sports. Luego se lesionó Eriksen Ahora hay pánico y te sale un jugador del Bayern de cuarta categoríaEl internacional inglés ha sido condenado en 21 ocasiones.

READ División hotelera durante la quiebra de Hertha - Stuttgart recibe pago de rescate - Bundesliga Paul Merson jugó 377 partidos con el Arsenal y 143 con el Aston Villa. Imágenes Imago/Jeff Martin

Merson está seguro de que un jugador que se sienta en el banquillo del Bayern de Múnich no puede ayudar al United. “Claro, los dos están en el medio campo [Kimmich und Goretzka] ella es un banco Pero si Sabitzer fuera realmente bueno, pagaría”, cree Merson.

Rio Ferdinand está seguro: “El Bayern no perderá”

La leyenda del United, Rio Ferdinand, lo ve de manera muy diferente. “Estoy feliz con esta transición”, explica en su canal de YouTube, “Vibe with FIVE”. “Si tuviera que fichar al reemplazo de Eriksen a corto plazo, también tendría a Sabitzer”.

El experto en televisión Rio Ferdinand espera mucho de Marcel Sabitzer.Foto: newscom/Darren Staples

Contrariamente al escepticismo de Merson, la evaluación de Ferdinand no se basa en el último año y medio, sino en el tiempo de Sabitzer con los deportes de pelota sobre césped. “Lo vi mucho cuando estaba en Leipzig y jugaba emocionante”, dice Ferdinand. “Él fue fundamental en todo lo que hicieron allí”. Así que está seguro: “[Sabitzer] Sería un golpe de suerte para el Manchester. No podrías elegir mejor.“

En esta ocasión, Ferdinand no pudo resistirse a comentar las críticas de su experimentado compañero Merson: “El Bayern de Múnich no firma ningún fracaso”, confirma el ex central. “vota por mí [Mersons] comentarios después de una persona [Sabitzer] No la he visto jugar”, especula el inglés.