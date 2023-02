Schalke 04: cuatro razones para la victoria de Royal Blue | Deportes

Ahora viene los juegos reales!

Con el cuarto tiempo abajo 0-0, esta vez en Union Berlin, el Schalke 04 está invicto, pero no puede salir del sótano. Amargo: Debido a que Stuttgart anotó puntos, ahora están 6 puntos detrás del puesto 16, 1 punto más que antes del fin de semana.

¡Así que por favor! Boulter quiere sacar un penal muy trabajado

Los próximos partidos de Big Point contra los rivales Stuttgart y Bochum serán aún más importantes. Se requieren victorias para poder reportarse a tiempo en la lucha por la supervivencia en la liga. Entrenador Thomas Reese (49): “La presión aumenta. Pero puedo manejarla” ¿Podría su equipo hacer lo mismo?

¡4 razones para hablar de la transformación de la victoria del Schalke!

1. No encajar ningún gol: La defensa del Schalke lidera actualmente la liga, y es la única que no ha encajado un gol en la segunda mitad de la temporada. Si sigue así, buenas noticias para Storm sin rumbo de 394 minutos: no necesitas una escena. Tal vez un golpe modesto sea suficiente para ganar.

2. Un delantero entrenado: El nudo del gol aún no ha estallado, pero el recién llegado Michael Frey (28) hace que el Schalke sea más peligroso. Tuvo la mejor oportunidad en Berlín, pero necesitó una conexión de más contra Trimmel (60). Ahora Reese quiere mostrarle lo que estaba mal con el estudio de video para que pueda hacerlo mejor la próxima vez. Entrenador: “Tomará la próxima pelota correctamente al 100 por ciento”. Si Fry es capaz de aprender, aprovecha la próxima oportunidad.

Michael Frey arregla el balón contra Timo Baumgartl de Al-Ittihad (derecha), y el Schalke ayuda mucho con tales acciones. Solo falta el objetivo de recuperación Foto: Getty Images

3. Mjareb Oyan: El lateral izquierdo ha vuelto a estar en plena forma después de problemas en la rodilla y ha estado reemplazando constantemente al lesionado Oronen (36 / problemas en los aductores). Elogios para Reese: “Era importante que funcionara de inmediato”. Con la fuerza lateral de Ouwejan, Frey recibirá más balones.

4. Buenos recuerdos: 1-1 en Stuttgart, 3-1 contra Bochum: en la primera mitad de una temporada terrible para Schalke, los siguientes dos partidos fueron los más exitosos en puntos dobles. Entonces S04 sabe cómo molestar a ambos oponentes.

Y entonces, tal vez un cambio de victoria muy necesario…