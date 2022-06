El vendedor de “Bares for Rares” rechazó la tarjeta de comerciante

Un caso muy especial causó entusiasmo y decepción en “Bares for Rares”. El diablo estaba en los detalles, por lo que se tuvo que negociar una posible venta.

Bares for Rares – Ver correo no deseado con Horst Lichter

Esta magnificencia tiene el experto Dr. Heide Rziba-Zabel tampoco se para todos los días frente a su lupa. Beate Grabl-Harms trajo un anillo increíble a la “Efectivo por rarosque heredó de su madre. Lo más destacado del anillo era el diamante, que el experto clasificó como un “naranja intenso elegante”. Incluso en el caso de la tramitación, el precio de una joya puede alcanzar de 4000 a 5000 euros y superar así el precio deseado por el vendedor. Beate Grabl-Harm ya quería 3.500 euros y estaba claramente satisfecha con el precio. Pero, ¿por qué no hubo dinero al final?

La Dra. Heide Rezepa-Zabel pensó que también era posible no procesar el diamante, en cuyo caso podría valer hasta 18.000 €. Beate Grabl-Harm no podía creer lo que estaba escuchando, pero había un truco crucial. Para saber si la piedra no está tratada, debe examinarse con un microscopio. Esto solo es posible en el laboratorio, según el experto.

Será mejor que vayas al laboratorio: Horst Lechter no saca la carta del crupier

Dadas las circunstancias, Horst Lechter no quiso darle al vendedor una tarjeta de distribuidor. En primer lugar, se debe aclarar en el laboratorio si el diamante ha sido procesado o no, después de todo, hay una cantidad muy grande en la sala que debe confirmarse en la opinión de los expertos.

Beate Grabl-Harms realmente no sabía qué hacer con esta decisión, pero Horst Lechter le hizo una oferta. Una vez que el informe está disponible, el vendedor puede regresar. De todos modos, cruzamos los dedos para que en realidad sea un diamante sin tratar. Si ese es el caso, el comprador potencial ya debería estar en los bloques de partida en forma de joyería minorista Susan Steiger. Puede ver lo que desea saber sobre el comerciante en el video.

“Bares for Rares” se transmite de lunes a viernes a las 3:05 p. m. En ZDF, el spin-off de ZDF Neo se repite a las 10:45 a. m. y a las 7:20 p. m. El concepto no ha cambiado hasta el día de hoy. Personas como Beate Grabl-Harms hacen que expertos evalúen sus exhibiciones y luego regatean el precio en la sala del distribuidor.

¿Qué tan bien conoces tus cosas? Pon a prueba tus conocimientos en el cuestionario “Bares for Rares”:

Eres chatarrero o anticuario: Pon a prueba tus conocimientos “Bares for Rares”

¿Te ha gustado este artículo? Hable con nosotros sobre los estrenos de películas actuales y sus series y películas favoritas que está esperando ansiosamente.

Instagram Y el

Facebook. síguenos también

flipboard y Google Noticias.