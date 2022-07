El video muestra el teléfono inteligente LG que no estaba destinado a ser

Ha sido un buen año desde que una cosa era segura: LG se retira del mercado de teléfonos inteligentes. últimos doce meses Trabajé en eso en un artículo en ese momento.. Tal vez recuerdes que al final de este viaje había un teléfono inteligente muy especial.

De hecho, debería haber estado en el mercado.pero de repente se desconectó el enchufe: el LG Rollable. El teléfono inteligente con pantalla retráctil del mismo nombre no salió del estuche prototipo. Un video reciente publicado en YouTube muestra el dispositivo con su factor de forma inusual.





Es cierto que la oferta de productos no es particularmente emocionante. Después de tocar un ícono en el borde de la pantalla, la pantalla se extiende automáticamente hacia el lado derecho, por lo que parece que no hay un botón en el dispositivo. Desafortunadamente, el video no muestra las dimensiones exactas antes y después de la extensión. Según rumores anteriores, aumentará de 6,8 pulgadas a 7,4 pulgadas en diagonal y la resolución pasará de 2.428 x 1.080 píxeles a 2.428 x 1.600 píxeles.

Oppo también tenía un dispositivo “enrollable”

LG no fue el único fabricante que experimentó con tales ideas. Es más Opo Tenía un teléfono inteligente similar en el taller al mismo tiempo. esto es Oppo X 2021 Sin embargo, nunca se puso a la venta, lo que indica que el LG Rollable no iba a ser un salvador para los surcoreanos.

Cuando se trata de diseños de teléfonos inteligentes alternativos, el diseño plegable ahora ha prevalecido, sobre todo por parte de Samsung, y no creo que el plegable pueda presentar una competencia seria. ¿Qué quieres decir?

