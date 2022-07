Prueba Ecovacs Deebot T9 AIVI

En octubre de 2021, Ecovacs lanzó Deebot T9 AIVI Lanzar un robot aspirador, que ahora tengo que probar. Así que el modelo ha existido por un tiempo, Mientras tanto, el precio se ha vuelto más atractivo.. Y no te preocupes: ellos también lo son Modelos posteriores de la serie T10 Nosotros o más bien Félix seremos examinados en la revisión.

Pero volvamos al Deebot T9 AIVI. La misteriosa adición se refiere al uso del AIVI 2.0, que debería puntuar utilizando algoritmos mejorados que también reconocen objetos más pequeños como obstáculos y permiten que el bot los evite. También anuncia sus cepillos AeroForce (con licencia de iRobot) que reducen los enredos. LiDAR y una cámara de 360 ​​grados de alta resolución se utilizan para la navegación, lo que también permite ver su hogar de forma remota a través de la nube.

Los parlantes y micrófonos incorporados permiten comunicarse con personas o animales en el hogar a través del robot aspirador. En segundo plano, Ecovacs sigue confiando en TrueMapping 2.0 para mejorar la navegación, que ya se conoce de otros modelos T9. A continuación se muestra una descripción general de los principales datos técnicos de Ecovacs Deebot T9 AIVI.

Especificaciones de Ecovacs Deebot T9 AIVI

Robot aspirador con navegación láser y cámara

Potencia de succión: 3000Pa

Capacidad del cubo de basura: 300ml

Capacidad del tanque de agua: 180ml

Volumen: máximo 70dB

Batería: 5200 mAh

Autonomía: hasta 2,5 horas

Tiempo de carga: unas 6,5 horas

Características: AIVI 2.0 para detección de obstáculos, Ozmo Pro 2.0 con trapeadores vibratorios, aplicación complementaria para limpieza de áreas, horarios, etc. Comunicación de audio bidireccional.

Dimensiones / Peso: 35,3 x 9,3 x 35,3 cm / 3,0 kg

Volumen de suministro: aspirador robótico, estación de carga con cable, dos cepillos laterales, dos paños de limpieza, filtro, herramienta de limpieza, depósito de agua

Precio: unos 400 euros

Si el Deebot T9 AIVI se lanzó originalmente en Alemania por 799 euros, ahora el precio ha bajado a menos de 400 euros en ofertas. Las características especiales incluyen la detección de hasta 15 objetos diferentes, como calcetines, cables y sillas en forma de U. El robot también reconoce a las personas y luego limpia las áreas donde las personas se encuentran actualmente.

Ozmo Pro 2.0 tiene como objetivo actualizar el éxito. La ropa no solo tira cuando está mojada, sino que se sacude 480 veces por minuto, lo que se supone que elimina mejor las manchas.

Equipo y procesamiento

El Deebot T9 AIVI funciona con la aplicación Ecovacs Home. En la aplicación se pueden guardar hasta tres mapas de casas de tres pisos. Gracias a la cámara, se pueden grabar interiores en tres dimensiones y se puede crear un mapa en 2D o 3D. La potencia de succión también se puede regular en la aplicación, se pueden crear horarios, se pueden realizar actualizaciones de firmware y mucho más. Incluso puedes usar la cámara HD para ver lo que sucede en casa. Si tiene algo que decir, incluso puede usar el micrófono y el altavoz del robot para comunicarse con sus compañeros de cuarto o mascotas existentes.

El diseño del Ecovacs Deebot T9 AIVI es simple. Después de abrir la tapa, puede quitar el contenedor de polvo de la parte superior. La baja capacidad me molestó un poco, pero el fabricante quiere solucionar este problema con la estación de vacío disponible opcionalmente. La combinación de dos cepillos de silicona principales en la parte inferior es asombrosa. Dado que no se utilizan cerdas clásicas, el cabello no debe enredarse alrededor del cepillo. Desventaja: si chupa las astillas, puede perforar el material blando, por lo que no se recomienda.

La unidad de escaneo separada Ozmo Pro 2.0 se puede conectar a la parte posterior del robot aspirador. En una nota positiva, diría que Ecovacs usa dos cepillos laterales, que en mi experiencia generalmente aseguran una limpieza más profunda. Al final del día, la mano de obra del Deebot T9 AIVI no es nada fuera de lo común y el diseño es bastante conservador. Pero esto no es en modo alguno algo negativo.

Examen de práctica

Directo a las características especiales: el Deebot T9 AIVI utiliza lo que se llama tecnología AeroForce de iRobot para sus carretes. De hecho, funciona sorprendentemente bien sin que se enrede el cabello. Seguro que todo propietario de un robot aspirador lo sabe: al cabo de un rato, los pelos se enredan en el cepillo, por lo que hay que quitar todo el rodillo y cortar manualmente los enredos. Esto no ocurre con el Deebot T9 AIVI, que también debería ser de gran utilidad para los dueños de mascotas. Por cierto, los dos rodillos giran en direcciones opuestas, lo que contribuye a obtener mejores resultados de limpieza. No tengo nada de que quejarme allí tampoco.

Por otro lado, estaba menos emocionado por conocer cosas. Esparcí algunos cargadores de teléfonos inteligentes y cables para consolas de juegos, así como zapatos y mi juego de llaves en el piso. Un robot aspirador no reconoce de forma fiable todos los objetos y funciona de forma aleatoria. En lenguaje sencillo, esto significa: Deebot T9 AIVI pasó por alto mis cargadores, por ejemplo, pero no se preocupó por quitar mi cable de carga DualSense. Desafortunadamente, mis llaves solo fueron pisoteadas en lugar de pasarlas por alto. Así que tal vez puedas mejorar el firmware.

Así, algunos obstáculos se identifican correctamente y se dibujan en el mapa, mientras que otros se reconocen encogiéndose de hombros. El tiempo de limpieza también aumenta exponencialmente cuantos más obstáculos hay en el suelo. Luego, Ecovacs Deebot T9 AIVI intenta evitar conscientemente la mayoría de ellos, por lo que lleva más tiempo. Honestamente, es mejor limpiar constantemente.

Gracias a sus placas vibratorias, el Deebot T9 AIVI puede hacer mucho más al limpiar que la mayoría de sus competidores, que solo lo hacen con un paño húmedo. Sin embargo, esta técnica no elimina las manchas difíciles, como el jarabe de arce seco o la salsa de tomate. Las alfombras también se reconocen y evitan de forma fiable al escanear. También es bueno que pueda usar la aplicación para regular la cantidad de agua que se drena, incluso por separado para cada habitación. Así podrás dar más adhesivos en la cocina que por ejemplo. B. En la sala de estar.

Califico la creación de mapas 3D como un truco, para mí personalmente, las contrapartes 2D son suficientes. Las tarjetas 3D tienen un aspecto elegante, pero actualmente no ofrecen ningún valor añadido real. Por otro lado, la ventaja de usar Deebot T9 AIVI como una especie de bot de seguridad es bastante divertida. Puede enviarlo a patrullar cuando no esté en casa y oler la transmisión de su cámara en cualquier momento a través de la aplicación. Incluso puede especificar los puntos que el robot debe patrullar cuando se va de patrulla. Alternativamente, puede dirigirlo a ciertos lugares en el apartamento. Por cierto, la calidad de la cámara es mucho mejor de lo que esperaba y supera a algunas cámaras de seguridad.

Sin embargo, algunos lectores seguramente se mostrarán escépticos: Ecovacs asegura que los datos se envían de forma encriptada y no se almacenan, pero todavía hay que confiar. Después de todo: puede proteger el administrador de video de la aplicación con un PIN adicional. También es posible apagar la función de video y colocar la cámara en una cubierta adjunta, si lo desea. Sin embargo, esto último es subóptimo, porque entonces la tecnología AIVI no reconoce los objetos normalmente.

Por cierto, los resultados de succión del Ecovacs Deebot T9 AIVI son muy buenos o ligeramente mejores que su predecesor Roidmi Eve Plus probado por mí. Obviamente, se notan los rodillos mejorados y la potencia de succión ligeramente superior. Sin embargo, el nivel de sonido tampoco es malo: T9 AIVI es notablemente más fuerte que Eve Plus, por ejemplo, y a veces se escucha “arena” en el suelo con rodillos de silicona.

conclusión

El Ecovacs Deebot T9 AIVI es un robot aspirador que tiene algunas funciones extra que están lejos de ser estándar:

Rodillos de silicona AeroForce

Detección de objetos AIVI 2.0

cámara de vigilancia de alta definición

Micrófono y altavoz

Fregonas vibratorias Ozmo Pro 2.0

Compatibilidad con la estación de autolimpieza opcional

Dado que el precio minorista del dispositivo ahora es solo el 50% del precio de lanzamiento, este es un buen paquete incluido aquí. Sobre todo porque me gustó mucho la aplicación Ecovacs. Los resultados de succión y limpieza están por encima del promedio, y la mano de obra adecuada y el conjunto de funciones seguramente harán que algunos lectores se sienten y se den cuenta. En este sentido, puedo recomendar Deebot T9 AIVI sin dudarlo.

Este artículo contiene enlaces de afiliados, por lo que los marcamos como publicidad. Al hacer clic en él, lo llevará directamente al proveedor. Si decides realizar una compra allí, obtendremos una pequeña comisión. Nada cambia en el precio para usted. ¡gracias por su apoyo!