El volcán gigante de Italia: se descubrió magma a una profundidad de cuatro kilómetros y medio – Investigadores: “Puede entrar en erupción mañana”

Una nueva serie de terremotos cerca de Nápoles hace temer una erupción supervolcánica. Un nuevo estudio descubrió magma a una profundidad de cinco kilómetros.

Pozzuoli – Hay un rugido en Italia: una violenta serie de terremotos sacudieron a los ciudadanos en Pozzuoli y en el oeste de Nápoles, en el sur del país, la tarde del lunes (20 de mayo). Los edificios se agrietaron, los bordes cayeron, se produjeron pequeños deslizamientos de tierra, un pozo de construcción se derrumbó y la gente huyó a las calles y durmió en parques y automóviles.

Las escuelas permanecieron cerradas el martes (21 de mayo) para inspeccionar los daños y se estaban inspeccionando los túneles de las carreteras. El tráfico ferroviario se detuvo. Se establecieron cuatro centros de acogida donde las familias que no deseaban regresar a sus hogares encontraron lugares para dormir y se les proporcionó apoyo psicológico. Algunas personas fueron evacuadas completamente de sus hogares como medida de precaución.

Creciente temor a una erupción: Italia sufre el terremoto más fuerte en 40 años

La sacudida más fuerte del enjambre, con una magnitud de 4,4, fue la más fuerte desde la última crisis sísmica en los años 1980, cuando Pozzuoli fue evacuada por temor a una erupción volcánica. En ese momento la situación volvió a calmarse.

En la década de 1980, había magma a unos cinco kilómetros de profundidad, y ahora hay una burbuja de magma que está más cerca de la superficie que entonces. Un nuevo estudio realizado por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) y la Universidad de Milán utilizó nuevos métodos para examinar la superficie inferior de la caldera gigante de los campos de flegreína y su evolución desde 1982.

Fue entonces cuando encontraron lo que buscaban: “Las firmas transitorias en imágenes tomográficas muestran un afloramiento de magma a poca profundidad, que pudo haber comenzado en 2019 y haber interrumpido la circulación superficial de fluidos hidrotermales”, dice el estudio. Hasta ahora, los terremotos se han atribuido principalmente a aguas profundas calentadas por magma.

Los campos flegreos cerca de Nápoles muestran una actividad creciente. © Imago/Antonio Balasco

Los investigadores han descubierto nuevas burbujas de magma debajo de campos de flegranos a poca profundidad.

El estudio habla de una “anomalía” similar a la ocurrida en 1982, “aunque reducida y variable”, que se viene repitiendo cada vez más desde abril de 2019 “y alcanza una profundidad menor (4,5 kilómetros)”. Y continúa: “Esto indica que durante los disturbios actuales se ha acumulado una pequeña cantidad de magma”. La ocurrencia de recarga de magma a partir de 2019 también puede estar relacionada con una mayor actividad sísmica desde 2019.

Un nuevo estudio ha descubierto un nuevo depósito de magma debajo de los campos de Phlegrein. © INGV

“El depósito central parece haber sido recargado por fluidos magmáticos durante los disturbios de 1982-1984, y después de un período de posible descarga, también durante los disturbios actuales”, continúa el estudio. Los resultados muestran que “una nueva inyección de magma en el yacimiento profundo puede haber comenzado en 2019, lo que puede indicar una nueva fase de acumulación y reorganización del magma”.

Los investigadores hablan de una “nueva inyección de magma”

Una burbuja de magma puede provocar una sobreproducción de fluidos calientes que se elevan desde un depósito profundo, provocando terremotos y un continuo debilitamiento y agrietamiento de la corteza terrestre. A largo plazo, esto hace que el sistema vascular crezca y favorece un desgarro más extenso. “La aparición de una erupción de magma depende de cuán corta sea la duración de estas inyecciones”.

El investigador principal del INGV, Giuseppe Mastrolorenzo, fue entrevistado recientemente por pozzuolinenews24.it “Desafortunadamente, mañana también podría producirse un brote, pero no tiene por qué ocurrir en un futuro próximo”, advirtió. Sin embargo, afirma que la zona de Phlegrain Fields debería estar preparada para una hipótesis a gran escala. Su consejo: “La población debería alejarse al menos 20 kilómetros de la zona de la caldera”.

El investigador principal advierte: “Mañana podría producirse una erupción”

Porque “desafortunadamente, en los campos de flegranos, el magma sube muy rápidamente desde una profundidad de ocho kilómetros y no podemos apostar a que no lo hará”, advierte Mastrolorenzo, si la seguridad de la población se confiara a hipótesis científicas. Sería inaceptable aceptar el riesgo”.

Los violentos temblores hacen temer entre los habitantes de Nápoles una erupción volcánica. Varias personas buscaron protección en tiendas de campaña y algunas familias se vieron obligadas a evacuar sus hogares. © imago

El investigador advierte que no se puede predecir una gran erupción porque la humanidad nunca ha presenciado una erupción volcánica gigante en tiempos históricos. “Esto no se puede predecir porque no tenemos experiencia previa y el sistema es demasiado complejo para predecirlo”, confirma el vulcanólogo. “Podemos intentar predecir si estamos cerca de un brote, pero tenemos que estar preparados para el evento más grave”.

La última serie de terremotos puede ser la más violenta desde la última erupción hace 486 años

La última serie de terremotos puede ser la más fuerte desde la última erupción en 1538, después de que el volcán gigante permaneciera tranquilo hasta la década de 1950. Durante la gran crisis sísmica de la década de 1980, se produjeron temblores con una magnitud máxima de 4,1. En 1996 se produjo un terremoto de magnitud 4,1. Ahora la fuerza del choque más fuerte alcanzó una magnitud de 4,4. El otoño pasado hubo un terremoto de magnitud 4,2. El número de temblores también es enorme. Informes de aplicación el lunes Campi Flegrei Vulcano sobre 300 terremotos, pero la mayoría de ellos fueron muy pequeños.

Recientemente, un investigador de volcanes en Nápoles advirtió sobre el aumento de la actividad del volcán gigante. Las autoridades también advirtieron del peligro de asfixia por los gases volcánicos. El estadio de fútbol del SSC Nápoles también ha resultado dañado por los continuos terremotos y existe riesgo de derrumbe en el estadio Maradona.