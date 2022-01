Canadá y Corona: Cientos de camioneros protestan contra la vacunación obligatoria

IEn Canadá, cientos de camioneros se tomaron días para protestar contra la vacunación obligatoria contra el coronavirus introducida recientemente al cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. El sábado, los camioneros llegaron a la capital, Ottawa, donde fueron recibidos con entusiasmo por miles de personas.

Los manifestantes ondearon banderas canadienses y pancartas que decían “Libertad” y corearon consignas contra el primer ministro Justin Trudeau. bajo el hashtag # libertad Varios videos han sido publicados en Twitter.

La llamada “Caravana de la Libertad” comenzó el pasado domingo en Vancouver, en la costa oeste de Canadá, informaron medios canadienses. Cada vez más conductores se unieron al convoy en su camino a la capital, Ottawa, que está a unos 4.400 kilómetros de Vancouver.

Cientos de camiones pasan por Ottawa Qué: AP / Justin Tang

Muchos manifestantes saludaron a los camioneros en la capital canadiense Fuente: dpa / Adrian Wild

La campaña de protesta está dirigida contra la demanda de vacunación contra Corona, que se puso en vigencia recientemente al cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Fuente: AFP / LARS HAGBERG

El requisito de vacunación para los cruces fronterizos fue introducido por Canadá y EE. UU. a mediados de enero. Por lo tanto, los camioneros canadienses no vacunados deben ponerse en cuarentena durante 14 días al regresar de los Estados Unidos, mientras que los conductores estadounidenses que no han sido vacunados en absoluto no pueden ingresar al país. Estados Unidos amenaza con imponer una prohibición permanente de las violaciones.

La Asociación Canadiense de la Industria de Camiones había criticado la campaña de protesta. La gran mayoría de los conductores canadienses han sido vacunados contra el coronavirus. Trudeau hizo una declaración similar. Describió a los camioneros el viernes como una “minoría marginal” que no representa a la mayoría de los canadienses. En Canadá, el 90 por ciento de los adultos ahora están vacunados.