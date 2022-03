Elden Ring: los piratas informáticos destruyen los archivos guardados al explotar su computadora

dennis bergert



Los piratas informáticos pueden usar una escapatoria para destruir el “Elden Ring” guardado en la PC.





Zoom



“Elden Ring” lucha con un mal exploit de PC. © FromSoftware

En un juego de rol de mundo abierto”

anillo de elden

“Ha aparecido una laguna en los últimos días que puede arrojar a los jugadores a un ciclo interminable de muerte y, por lo tanto, destruir la operación de rescate.

Video

Desde la cuenta de Twitter EldenRingUpdate muestra la explotación en acción.

Los atacantes arrojan a los jugadores al anillo de la muerte.

Los jugadores de PC que permiten que otros usuarios se unan a su juego a través de la funcionalidad en línea se ven afectados. Si el atacante y el invitado realizan una cierta habilidad aquí, pueden usarla para activar algún tipo de error que bloquee el juego del anfitrión. Si el anfitrión intenta abrir el juego nuevamente, su personaje morirá una y otra vez. Todas las horas anteriores de juego se perderán de esta manera.

La solución alternativa no funciona en todos los casos.

Los usuarios de Reddit tienen uno

solución temporal

Encontrado, pero no parece funcionar para todos los jugadores. Antes de que su personaje muera, los jugadores pueden intentar una salida rápida Alt + F4 del Elden Ring. Esto le da más tiempo la próxima vez que inicie sesión. Cuando el juego se reinicie, abra rápidamente el mapa e inmediatamente vaya al lugar de misericordia. Actualmente, la única forma segura de evitar una invasión enemiga es hacer una copia de seguridad de los datos del juego y jugar a Elden Ring sin conexión. From Software y Bandai Namco aún no han comentado sobre el exploit.