Los servicios de Apple han estado caídos durante horas – problema solucionado

No se podía acceder a muchos de los servicios de la empresa.

manzana con problemas

Cupertino El lunes hubo una interrupción de una hora en servicios críticos en línea una manzanaClientes molestos. Entre otras cosas, no se pudo acceder a la App Store, los servicios de transmisión Apple Music, Apple TV +, así como a la plataforma de transmisión y iTunes Store para descargar diversos contenidos, mostró la página de estado del sistema de la línea de iPhone. El error solo se solucionó más de 2 horas después de que se enviaron los primeros informes de usuarios.

En un principio no había información oficial sobre las posibles causas. Según información de Bloomberg Financial Service, Apple ha aclarado internamente la interrupción con problemas de DNS. Los sistemas DNS (Domain Name System) aseguran que las computadoras estén asociadas con direcciones web. Los errores de configuración de DNS suelen ser la causa de las interrupciones.

Según Bloomberg, los sistemas internos de Apple también estaban desactivados, lo que significaba que algunos de los empleados de la empresa tampoco podían trabajar. El servicio de correo electrónico, el servicio de mapas y el servicio de chat de iMessage de Apple a veces no funcionan para los usuarios.